Tyana Antik Kenti'nde bir dünya rekoru: Halen kullanılan 1800 yıllık roma havuzunda yeni izler!

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde hala kullanılan 1800 yıllık Roma havuzu çevresinde kazı çalışmaları kesintisiz sürüyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki tarihi Roma havuzunda sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, Vali Çelik’e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Çelik, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Roma havuzunun milattan sonra 180-200 yılları arasında inşa edildiğini belirterek, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski havuzlarından biri olduğunu söyledi. Vali Çelik, "Hala kullanılan dünyadaki en eski havuz Roma havuzu. Hala kullanılan bu kadar eski tarihi olan başka bir havuz örneği bulunmuyor. Hititlerin ardından bölgede hüküm süren Tabal Krallığı’nın başkenti Romalılar döneminde de önemli bir kentti. O dönem Romalılar bu havuzu kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapmışlar. Havuzun batı kısmından yer altına uzanan yaklaşık 2 bin 800 metrelik bir su hattı ve bu hattı destekleyen yer üstü kemerleriyle su Tyana’ya taşınıyordu" dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay’ın uzun yıllardır bölgede titizlikle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Çelik, bu yıl havuzun doğu kısmında yapılan kazılarda önemli eserlere ulaşıldığını, özellikle ağzında yumurta bulunan bir yılanlı figürünün dikkat çekici olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte kazılara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Çelik, "Şu an ilimizde 7 farklı bölgede kazı yapılıyor. Bunlardan 5’i Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2’si Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla yürütülüyor. Ancak 12 ay boyunca kesintisiz kazı yapılan tek yer Tyana Antik Kenti" diye konuştu.

Roma havuzunun 62 metreye 23 metre ölçülerinde olduğunu belirten Vali Çelik, bu alanın Niğde’nin tarihi zenginliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Baktığımızda Anadolu’da hüküm süren hemen her medeniyetin izlerini Niğde’de görmek mümkün. Roma havuzu da bunun en güzel örneklerinden biri. 1800 yıl önce yapılmış ve hala kullanılan bu havuzu vatandaşlarımızın ziyaretine en iyi şekilde sunmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.