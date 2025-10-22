Menü Kapat
Kültür - Sanat
Adıyaman'da ilginç keşif, tam 12 bin yıllık! Su altında görüntülendi

Adıyaman Atatürk Barajı kıyısında suların çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen bulunan kaya resimleri su altında görüntülendi. Kaya resimlerinin adeta av sahnesini gösterdiği değerlendiriliyor.

Türkiye’de yapılan eski medeniyetlere ait araştırmalarda çeşitli bulgular ele geçirilirken bazı bölgelerdeki yapılarda tesadüfen tarihi eserler ortaya çıkıyor. Sekiz yıl önce kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen bulunan Epipaleotik Dönem'e ait su içerisindeki kaya resimleri kontrol edildi. Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle bu yıl da kaya resimlerinin açığa çıkmış olma ihtimaline karşı tekne ile Atatürk Barajı'nda kaya resimlerinin bulunduğu Kahta ilçesine bağlı Belören mevkiine giden yetkililer, kaya resimlerinin su seviyesinin yaklaşık 1 metre altında olduğunu gördü.

Adıyaman'da ilginç keşif, tam 12 bin yıllık! Su altında görüntülendi

SU ALTINDA KAYA RESİMLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Su içerisine giren müdürlüğü yetkilileri su altındaki kaya resimlerini görüntüledi. Kaya resimlerinin neredeyse tamamının midye kabuklarıyla kaplandığı görüldü. Ön temizleme yapan ekipler, resimlerin sağlam olduğunu tespit etti. Önümüzdeki günlerde kaya resimlerinin tamamen temizlenip, bir kopyasının çıkartılarak Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

12 BİN YIL KAZIMA TEKNİĞİ İLE YAPILAN RESİMLER AV SAHNESİNİ SİMGELİYOR

En az 12 bin yıl öncesine ait kaya resimlerinin kazıma tekniği ile yapıldığı biliniyor. Stilize figürler ile 'av sahnesinin' resmedildiği sahnede insan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor. Resmedilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliğinin ise yaklaşık 70 santim olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da ilginç keşif, tam 12 bin yıllık! Su altında görüntülendi

"BURANIN BİR KOPYASINI DA MÜZEYE KOYMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kaya resimleriyle ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaklaşık 8 yıl önceki su seviyesinden daha yüksek bir seviyede. Ve burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduk. Su altında yaptığımız incelemelerde ise üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı. Ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip net bir görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz" dedi.

Adıyaman'da ilginç keşif, tam 12 bin yıllık! Su altında görüntülendi

SU SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK

Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise, "Bugün Belören'de bulunan kaya resimlerini incelemek için geldik. Normal dönemde su seviyesi çok yüksek olduğu için kesinlikle ulaşmak imkansızdı. Şu mevsim an itibariyle suyun en düşük seviyede olduğu zamanlar. Biz de geldik bunun üzerine bir kontrol yaptık ama yine hala tam olarak açığa çıkmamıştı. Yaklaşık bir buçuk iki metre derinlikteydi hala" diye konuştu.

