Son dakika | Emniyet Teşkilatının promosyonu belli oldu!

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla yenilenen süreçte, en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. ile kişi başına 100.000 TL promosyon ödemesi için anlaşma sağlandı.

EGM'den yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL)’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

100 BİN TL'YE YÜKSELTTİ

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL’lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

https://x.com/EmniyetGM/status/1981028734606913656/photo/1

