Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman bu akşam mı? UEFA Avrupa Ligi mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın köklü takımlarından Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tarihi ve saati ise merak konusu oldu.

Haber Merkezi
22.10.2025
22.10.2025
'nin 3. haftasında yapılacak - karşılaşması için geri sayım başladı.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruplarda ilk sıralarda yer almak için mücadelesini sürdürüyor.

Stuttgart ile kendi evinde oynayacağı maçta galip gelmek ve 3 puanı hanesine eklemek isteyen Fenerbahçe’de taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Fransa temsilcisi Nice’i ise 2-1 mağlup ederek grup aşamasındaki ilk zaferini elde etmişti.

Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman bu akşam mı? UEFA Avrupa Ligi mücadelesi

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü, yani yarın sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.

Maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı şekilde yayınlanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe-Stuttgart maçını hangi hakem yönetecek?
Mücadeleyi Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek; Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise yardımcı hakemlik yapacak.
