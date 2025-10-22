Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kahramanmaraş'ta eski koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı var!

Kahramanmaraş'ta eski eş dehşeti yaşandı. Eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürdükten sonra eski eşini ağır yaralayan 38 yaşındaki H.Y. kayıplara karıştı. Polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 20:54

'ta eski kayınvalidesi ve üvey kızını öldürüp, eski eşini ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, merkez ilçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşandı.

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Edinilen bilgiye göre, H.Y. (38), Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi Fatma Görkem'i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem (63) ve üvey kızı Edanur Göksu'nun (19) bulunduğu adrese giderek düzenledi.

Kahramanmaraş'ta eski koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı var!

KAYIPLARA KARIŞTI

Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Fatma Görkem yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülistan Görkem ve Edanur Göksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta eski koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı var!

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyun oynarken çenesi koptu! Ailesi çocuklarını görünce dehşete düştü: Okul yönetiminden skandal savunma
ETİKETLER
#kahramanmaraş
#silahlı saldırı
#cinayet
#dulkadiroğlu
#Eshiltme
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.