Tercihleri değiştirildi, 6 kişi istediği üniversiteye gidemedi! ÖSYM'den açıklama geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, sistemlerinin hacklenerek bazı öğrencilerin tercih listelerinin değiştirildiği iddiasına açıklık getirdi. 6 aday sistemlerine girilerek istemedikleri okullara kayıt olmalarına sebep olacak şekilde oynandığı sebebiyle şikayetçi olmuştu.

"KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENLE SAKLANIYOR"

ÖSYM konuyla ilgili açıklama yaparak bunun sebebinin kendilerinden kaynaklı olmadığını vurgulayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca Başkanlığın bilgi sistemlerindeki kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığı belirtildi.

"ADAYLAR ŞİFRELERİNİ PAYLAŞMAMALI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi'nde kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir. Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."