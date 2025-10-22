Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Tercihleri değiştirildi, 6 kişi istediği üniversiteye gidemedi! ÖSYM'den açıklama geldi

Üniversite tercih sürecinde istedikleri okul yerine başka yere yerleşen 6 öğrenci bunun sebebi olarak ÖSYM'nin sistemine sızılmasını gösterdi. İddiaya göre ÖSYM sistemi hacklenerek kullanıcıların YKS tercihleri değiştirildi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu olay sonrası ÖSYM açıklama yaptı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 20:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı, sistemlerinin hacklenerek bazı öğrencilerin tercih listelerinin değiştirildiği iddiasına açıklık getirdi. 6 aday sistemlerine girilerek istemedikleri okullara kayıt olmalarına sebep olacak şekilde oynandığı sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Tercihleri değiştirildi, 6 kişi istediği üniversiteye gidemedi! ÖSYM'den açıklama geldi

"KULLANICI BİLGİLERİ GÜVENLE SAKLANIYOR"

ÖSYM konuyla ilgili açıklama yaparak bunun sebebinin kendilerinden kaynaklı olmadığını vurgulayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca Başkanlığın bilgi sistemlerindeki kullanıcı bilgilerinin güvenli şekilde saklandığı belirtildi.

Tercihleri değiştirildi, 6 kişi istediği üniversiteye gidemedi! ÖSYM'den açıklama geldi

"ADAYLAR ŞİFRELERİNİ PAYLAŞMAMALI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sistemi'nde kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir tespit edilmemiştir. Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."

Tercihleri değiştirildi, 6 kişi istediği üniversiteye gidemedi! ÖSYM'den açıklama geldi
MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu
