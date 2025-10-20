Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 öğretim yılına dair belirlediği ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim döneminde 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde ülke genelinde toplam 10 ortak sınav yapılması öngörülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 19:22

, ülke genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların tarihlerine ilişkin duyuru yaptı.

Bu sınavlar, öğrencilerin derslerdeki kazanımları ne ölçüde edindiklerini ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde daha verimli geri dönüşler almalarına olanak sağlayacak.

MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Takvime göre, 1'inci dönem 1'inci yazılı sınavları Kasım 2025’te yapılacak.

7'nci sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım Salı, 8'inci sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım Çarşamba, 9'uncu sınıf matematik sınavı ise 6 Kasım Perşembe günü düzenlenecek.

2'nci dönem 1'inci yazılı sınavları Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

6'ncı sınıf Türkçe sınavı 7 Nisan Salı, 6 ve 8'inci sınıf matematik sınavları 8 Nisan Çarşamba, 10'uncu sınıf matematik sınavı 9 Nisan Perşembe, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları ise Haziran 2026’da; 7'nci sınıf matematik sınavı 2 Haziran Salı, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu

MEB ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLARA?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ilk kez 2023-2024 eğitim döneminde yapılan ülke geneli ortak yazılı sınavların olumlu sonuçlar vermesi üzerine, yeni öğretim yılında da ülke genelinde ortak sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim yılına ait belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Ortak yazılı sınavlara kimler girecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ülke genelinde ortak sınavlara katılacak.
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#sınav tarihleri
#Ortak Sınavlar
#Öğrenci Değerlendirme
#2025-2026 Eğitim Yılı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.