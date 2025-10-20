MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların tarihlerine ilişkin duyuru yaptı.

Bu sınavlar, öğrencilerin derslerdeki kazanımları ne ölçüde edindiklerini ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde daha verimli geri dönüşler almalarına olanak sağlayacak.

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Takvime göre, 1'inci dönem 1'inci yazılı sınavları Kasım 2025’te yapılacak.

7'nci sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım Salı, 8'inci sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım Çarşamba, 9'uncu sınıf matematik sınavı ise 6 Kasım Perşembe günü düzenlenecek.

2'nci dönem 1'inci yazılı sınavları Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

6'ncı sınıf Türkçe sınavı 7 Nisan Salı, 6 ve 8'inci sınıf matematik sınavları 8 Nisan Çarşamba, 10'uncu sınıf matematik sınavı 9 Nisan Perşembe, 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları ise Haziran 2026’da; 7'nci sınıf matematik sınavı 2 Haziran Salı, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

MEB ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLARA?

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ilk kez 2023-2024 eğitim döneminde yapılan ülke geneli ortak yazılı sınavların olumlu sonuçlar vermesi üzerine, yeni öğretim yılında da ülke genelinde ortak sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim yılına ait belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.