Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurular ne zaman bitiyor?

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği sağlandığını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son müracaat tarihini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurular ne zaman bitiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 18:16

Engelli ve eski hükümlülere yönelik başvuruları devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin bitiş tarihini açıkladı.

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurular ne zaman bitiyor?

Bakan Işıkhan, 20 Eylül 2025’te sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğini vurgulayarak, “Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz.” dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bakan Işıkhan, hibe desteğiyle bireylerin kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve iyileştirme kursları ile destek teknolojileri gibi projelerden yararlanabileceğini ifade etti.

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurular ne zaman bitiyor?

Proje başvurularının 24 Ekim’e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Bu yılın ikinci proje dönemi kapsamında engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri çerçevesinde 580 bin liraya kadar, eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projelerinde 435 bin liraya kadar ve korumalı iş yeri desteği dâhilinde 720 bin liraya kadar maddi destek sağlanıyor.

ETİKETLER
#hibe desteği
#Sosyal Destek
#Engelli Destek
#Eski Hükümlü Destek
#İş Destekleme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.