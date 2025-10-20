Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurular ne zaman bitiyor?

Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin bitiş tarihini açıkladı.

Bakan Işıkhan, 20 Eylül 2025’te sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğini vurgulayarak, “Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz.” dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bakan Işıkhan, hibe desteğiyle bireylerin kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve iyileştirme kursları ile destek teknolojileri gibi projelerden yararlanabileceğini ifade etti.

Proje başvurularının 24 Ekim’e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Bu yılın ikinci proje dönemi kapsamında engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri çerçevesinde 580 bin liraya kadar, eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projelerinde 435 bin liraya kadar ve korumalı iş yeri desteği dâhilinde 720 bin liraya kadar maddi destek sağlanıyor.