Uzman çavuş otogarda peş peşe kurşun yağdırdı! Polis etkisiz hale getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UYARIYA RAĞMEN ATEŞ ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde peron bölgesinde bekleyen yolcuların uzman çavuşun aniden tabancasını çıkarmasıyla birlikte büyük panik yaşadığı, can havliyle etrafa kaçıştıkları ve şüphelinin elinde silahla bir süre ayakta durduğu görüldü.

Kayıtların devamında ise uzman çavuşun bir kolonu arkasına siper aldığı, ihbar üzerine gelen polisin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği ve bacağından vurulan şahsın gözaltına alındığı anlar yer aldı.