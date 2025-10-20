Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Suç örgütü kapsamında 7 belediye başkanı görevden uzaklaştırılırken, toplam 193 şüpheli hakkında dava açıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR, NEREDELİR?

Diyarbakır doğumlu olan Aziz İhsan Aktaş’ın doğum yılına ilişkin kesin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak uzun yıllardır iş dünyasında aktif olarak yer aldığı biliniyor. Aziz İhsan Aktaş, iş hayatına adım attığı dönemden itibaren Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek geniş bir iş ağı oluşturdu. Özellikle kamu projeleri ve büyük ölçekli yatırımlarla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş, farklı şehirlerdeki ticari faaliyetleriyle tanındı.

Soruşturma sürecinde adı sıkça geçen Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen yapı, çeşitli belediyelerle bağlantılı ihalelerde usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadeler sonrasında birçok kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu süreçte bazı belediye başkanları da görevlerinden uzaklaştırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HANGİ PARTİDEN?

Aziz İhsan Aktaş herhangi bir siyasi partiye mensup değil. Kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılsa da Aziz İhsan Aktaş’ın siyasi bir kimliği bulunmuyor. Uzun yıllardır iş dünyasında yer almasına rağmen, herhangi bir partiye üyeliği ya da aktif siyasi faaliyeti olduğu açıklanmadı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NE İŞ YAPAR?

Aziz İhsan Aktaş, uzun yıllar boyunca akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli ticari girişimlerde bulunan Aktaş, iş dünyasında bu alanlarda tanınan bir isim haline geldi. Özellikle enerji ve altyapı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Aktaş, bu sektörlerde geniş bir bağlantı ağı oluşturdu.

Kamu ihalelerine katılımı ve büyük ölçekli projelerdeki etkinliğiyle de adını duyuran Aziz İhsan Aktaş, son dönemde yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadelerle yeniden gündeme geldi. Bu ifadeler doğrultusunda birçok kamu yöneticisi ve belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, bazı isimler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.