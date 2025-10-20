Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği iddiasıyla gündeme gelen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada sona gelindi. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 18:36

liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. kapsamında 7 belediye başkanı görevden uzaklaştırılırken, toplam 193 şüpheli hakkında dava açıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR, NEREDELİR?

doğumlu olan Aziz İhsan Aktaş’ın doğum yılına ilişkin kesin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak uzun yıllardır iş dünyasında aktif olarak yer aldığı biliniyor. Aziz İhsan Aktaş, iş hayatına adım attığı dönemden itibaren Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek geniş bir iş ağı oluşturdu. Özellikle kamu projeleri ve büyük ölçekli yatırımlarla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş, farklı şehirlerdeki ticari faaliyetleriyle tanındı.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı

Soruşturma sürecinde adı sıkça geçen Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen yapı, çeşitli belediyelerle bağlantılı ihalelerde usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadeler sonrasında birçok kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu süreçte bazı da görevlerinden uzaklaştırıldı.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı

AZİZ İHSAN AKTAŞ HANGİ PARTİDEN?

Aziz İhsan Aktaş herhangi bir siyasi partiye mensup değil. Kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılsa da Aziz İhsan Aktaş’ın siyasi bir kimliği bulunmuyor. Uzun yıllardır iş dünyasında yer almasına rağmen, herhangi bir partiye üyeliği ya da aktif siyasi faaliyeti olduğu açıklanmadı.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı

AZİZ İHSAN AKTAŞ NE İŞ YAPAR?

Aziz İhsan Aktaş, uzun yıllar boyunca akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli ticari girişimlerde bulunan Aktaş, iş dünyasında bu alanlarda tanınan bir isim haline geldi. Özellikle enerji ve altyapı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Aktaş, bu sektörlerde geniş bir bağlantı ağı oluşturdu.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, hangi partiden? İddianamesi tamamlandı

Kamu ihalelerine katılımı ve büyük ölçekli projelerdeki etkinliğiyle de adını duyuran Aziz İhsan Aktaş, son dönemde yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadelerle yeniden gündeme geldi. Bu ifadeler doğrultusunda birçok kamu yöneticisi ve belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi, bazı isimler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#diyarbakır
#yolsuzluk
#belediye başkanları
#suç örgütü
#Aziz İhsan Aktaş
#Aziz İhsan Aktaş
#Ihaleler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.