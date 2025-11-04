Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Hakan Fidan'ın diploması için YÖK’ten açıklama! Namık Tan 'usulsüz denklik' iddiasında bulunmuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasına ilişkin olarak gündeme taşıdığı 'mezuniyet ve usulsüz denklik' denklik iddialı için bir açıklama yaptı. YÖK'ün açıklamasında, iddiaların asılsız olduğu bilgisi paylaşılırken Hakan Fidan'ın eğitim süreciyle ilgili detaylara yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Fidan'ın diploması için YÖK’ten açıklama! Namık Tan 'usulsüz denklik' iddiasında bulunmuştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 11:16

Genel Başkan Yardımcısı , Dışişleri Bakanı ’ın yurtdışı lisans denkliği verilmeden önce Bilkent Üniversitesinde lisansüstü programına başlatıldığını iddia etmişti.

Yükseköğretim Kurulu () tarafından yapılan açıklamada, "Hakan Fidan’ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

'İDDİALAR ASILSIZ'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasına ilişkin iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
YÖK’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yükseköğretimine ilişkin asılsız iddialar yer almaktadır. "Government and Politics" alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başlayan Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili "University of Maryland University College" adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur. Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir.

Hakan Fidan'ın diploması için YÖK’ten açıklama! Namık Tan 'usulsüz denklik' iddiasında bulunmuştu

'DENKLİK İŞLEMİ DEVAM EDERKEN, YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE BAŞLAMIŞTIR'

Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Fidan, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan’ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla "Politik Bilimler" alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir.

'HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Sayın Hakan Fidan’ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak şartıyla diploma almaya hak kazanırlar".

ETİKETLER
#chp
#hakan fidan
#yök
#üniversite
#Namık Tan
#Denglik
#Diplomalar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.