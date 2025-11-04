Ömer Çelik'ten 'ittifakta çatlak yok' mesajı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli'nin konuşmasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan Çelik 'ittifakta çatlak yok' mesajı verdi.

"HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ"

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor.

Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir.

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksekte tutuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz.

Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.