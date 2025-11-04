Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamasına AK Parti'den ilk yorum

"Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına partisinin grup toplantısından cevap veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" diyen MHP lideri, "Dertler sağanak olsa da biz buradayız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

MHP Lideri Bahçeli'nin ittifak hakkındaki açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan destek geldi. Yılmaz, Bahçeli'nin açıklamaları hakkında, 'Bilge bir cevaptır' dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu açıklamada bulundu:

"Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür.

Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

