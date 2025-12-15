Ayıya 'sesli anons' şoku! O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek arayışına çıkan yaban hayvanları, Kama Yaylası'nda Adem Okutan'a ait bir evin çevresinde görüntülendi. Gündüz saatlerinde ortaya çıkan vaşak kısa süreliğine kameraya yansırken, akşam saatlerinde görülen ayının evin önünde bulunan boş kovanlara yöneldiği anlar dikkat çekti. Ayının bir süre evin çevresinde dolaşmasının ardından yapılan sesli "Dikkat gözetim altındasınız" anonsu sonrası korkarak evden uzaklaştığı görüldü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, ayının sese karşı verdiği ani tepki ve hızla bölgeden kaçışı dikkatlerden kaçmadı.