YKS ve LGS'ye 2028'de yeni müfredata uygun "beceri" temelli sorular geliyor!

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayata geçirilen beceri temelli yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme sistemine yansımalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yelkenci, yeni müfredatla eğitim görmeye başlayan öğrencilerin ilk kez gireceği 2028 YKS ve LGS sınavlarında, bağlam üzerinden becerileri ölçen yeni soru tiplerinin kullanılacağını bildirdi. Yelkenci, yapılan bu çalışmanın bir sınav sistemi değişikliği değil, soru modellemesi değişikliği olduğunun altını çizerek, öğrenci ve velilere yönelik hazırlık ve rehberlik çalışmalarını da detaylandırdı.

ÖSYM İLE SORU MODELLEMESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Yardımcısı Yelkenci, yeni müfredatın doğası gereği beceri temelli bir yaklaşım içerdiğini ve bu nedenle ölçme-değerlendirme konularının da yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Yelkenci, "ÖSYM'yle birlikte yaptığımız çalıştaylar sonucunda bir soru modellemesi yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Bu soru modellemesi çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu, beceri temelli ve bağlam temelli olarak yapılandırıldıktan sonra ona göre hareket edilmiş olacak." Yelkenci, ÖSYM'nin YKS'de her zaman MEB müfredatından soru sorduğunu ve soru yazma ekiplerinde MEB öğretmenlerinin bulunduğunu, bu durumun devam edeceğini, sadece çoktan seçmeli sınavlarda yeni modelin nasıl uygulanacağının konuşulduğunu ifade etti.

İKİ PİLOTLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI, DEĞERLENDİRME AŞAMASI BAŞLIYOR

Yeni müfredattaki becerileri çoktan seçmeli sınavda doğru ölçebilmenin en etkili yolunu aradıklarını belirten Yelkenci, bu kapsamda iki aşamalı pilotlama çalışması gerçekleştirdiklerini aktardı. 24-28 Kasım ve 1-5 Aralık tarihlerinde iki farklı pilotlama çalışması yapıldı. Pilotlama sonuçları, 15-19 Aralık'ta Mersin'de yapılacak değerlendirme çalıştayında detaylı olarak incelenecek.

Yelkenci, çalışmaların uluslararası izleme araştırmaları olan PISA ve TIMSS'in de beceri temelli yapısına dikkat çekerek, öğrenci ve öğretmenlerin bu tarz sınavlara yabancı olmadığını sözlerine ekledi. Madde analizleri ve uzman görüşleriyle soru modellemesinin sürekli geliştirileceğini, en sonunda "doğru soru modellemesiyle" sürecin netleştirileceğini belirtti.

2028 YILINA DİKKAT: SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Yeni müfredatın kademeli olarak uygulanmaya başladığı düşünüldüğünde, bu müfredatla eğitim gören öğrencilerin ilk kez 2028 yılında YKS ve LGS'ye gireceğini hatırlatan Yelkenci, bu nedenle tarih olarak 2028 yılını işaret ettiklerini kaydetti.

Bakan Yardımcısı, yapılan çalışmanın bir sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği olmadığını net bir şekilde vurguladı: "Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Bu, sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Yani kazanımları ve bilgiyi ölçen sınav sorularından, bilginin kullanılmasını sağlayan doğru soru modellemesiyle becerileri ölçen soru tiplerine geçmiş olacağız. Sınav modeli, yapısı, geçiş sistemiyle ilgili şu anda bir değişiklik söz konusu değil."

Öğrencilerin endişe etmemesi gerektiğini belirten Yelkenci, yeni soru tipleriyle ilgili örnek soruların OGM Materyal, EBA ve MEBİ platformlarında paylaşılacağını ve öğrencilerin bu şekilde sınava hazırlanacağını bildirdi.

ÖĞRETMEN VE VELİLERE YÖNELİK HAZIRLIKLAR

Yelkenci, yeni soru modeline adapte olma sürecinde öğretmenlere yönelik eğitimlerin verildiğini ve sınıf içi ölçme-değerlendirme uygulamalarında beceri temelli ölçmeye geçilmesi için tedbirler alındığını aktardı. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi'ne yeni alınacak öğretmenlere "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri" ve "Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" derslerinin verileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Yelkenci, yardımcı kaynaklar konusunda ise öğrenci ve velileri uyararak, bazı kitaplarda yer alan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygundur" ibaresinin gerçeği yansıtmadığını ve öğrencilerin sadece Bakanlığın platformlarında yer alan örnek sorulardan yararlanması gerektiğini ifade etti. Geçiş sınavlarında doğru soru modellemeleriyle yine çoktan seçmeli soruların sorulmaya devam edeceğinin altını çizdi.