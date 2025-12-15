Altın fırtınası başlıyor! İslam Memiş'ten 2026 yılı için çok çarpıcı ifade

KİM NE KADAR KAZANDI?

Memiş, "Bir yılın özetine bakarsak; bir yıl önce 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı altın alsaydı bugün yaklaşık 1 milyon 930 bin TL’ye ulaşacaktı. Ancak gümüş almış olsaydı 1 milyon TL’si bugün yaklaşık 2 milyon 530 bin TL olacaktı. Altın çok konuşulsa da gerçek şampiyon gümüş oldu" diyerek piyasa oyuncuları için çok kritik veriyi paylaştı.

