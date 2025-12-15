Altın fırtınası başlıyor! İslam Memiş'ten 2026 yılı için çok çarpıcı ifade

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden tarihi rekor deniyor. Güncel gram altın fiyatı bugün itibarıyla 5 bin 972 liradan işlem görüyor. Peki bu yükseliş ne kadar devam edecek? Altın ve gümüşün seyri nasıl olacak? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir Youtube programında yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Ons altın fiyatları hakkında konuşan Memiş, "Geçen hafta altın fiyatlarında sert dalgalanmalar vardı. Ons altın tarafında 4180 dolar seviyesini gördük, 4300 dolar seviyesinin üzeri aşıldı. 4260 dolar seviyesi kritik direnç seviyesiydi. İkinci kritik direnç seviyesi 4380 dolar seviyesi" diyerek Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisinin ve İsrail’in Ortadoğu’da yeni bir saldırı haberinin gelmesinin altın tarafını desteklediğini ifade etti.
Ons altın özelinde kısa vadede takip edilecek bant aralığının 4250–4350 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Ancak 2026 yılında, her ne kadar uzun vadede yıllık bazda yükseliş yönlü beklentimiz devam etse de yatırımcının geniş bant aralığına odaklanması gerekiyor" dedi.
Ons altın için kritik seviyeleri belirleyen Memiş, "Aşağıda 3800 dolar destek seviyesi, yukarıda 4800 dolar direnç seviyesi bulunuyor. Bu geniş bant aralığında dalgalanan bir ons altın fiyatı 2026 yılında bizi bekliyor" diyerek yatırımcılara yol gösterdi.
Altında düşüş beklentisine ilişkin yorum bildiren Memiş, "Düşüşleri ne etkiler? Rusya–Ukrayna tarafında bir barış haberi gelirse bu, düşüş yönlü fiyatları etkileyebilir. Yükseliş yönlü etkileyen faktörlerin başında ise jeopolitik gerilimler geliyor. Amerika’nın Venezuela’ya olası bir saldırısı, Çin ve Japonya arasındaki gerginlik ve Ortadoğu’daki bitmeyen riskler bunlardan bazıları. İkinci önemli etken Fed’in faiz politikası olacak" diyerek riskleri analiz etti.
Fed faizleri indirmeye devam ettikçe altın fiyatlarının güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan uzman yorumcu, "Merkez bankalarının alımları da sürüyor. Bu etkenler 2026 yılında altın fiyatlarının yıllık bazda yükselmesini destekleyecek" dedi.
Sert hareketlere hazır olmak gerektiğini konusunda uyaran Memiş, "2025 yılının son çeyreğinde bu sert hareketleri gördük. 4382 dolar seviyesinden 3885 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın izledik. Bu tür hareketlerin tekrar olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle 4000 dolar seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak okumaya devam edeceğiz. Yukarıda 4880 dolar seviyesi güçlü bir direnç konumunda" dedi.
Gümüş fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden Memiş, "Şu an hâlâ avantajlı mı yoksa satma vakti mi geldi sorusu gündemde. Yıl boyunca yaptığımız yayınlarda 2025 yılını gümüşün birincilikle bitireceğini söylemiştik ve bu öngörü gerçekleşti. 2025 yılının şampiyonu gümüş oldu. Gram bazında %150, ons bazında %100 getiri sağladı. Altından daha fazla kazandırdı. Gram altın %93 civarında kazandırırken, ons altın %60 civarında getiri sağladı" diyerek şampiyonun kim olduğunu anlattı.
Son iki haftadır gümüşün ons ve gram fiyatlarında manipülatif fiyatlamalar olduğu yönünde yatırımcıları uyaran Memiş, "Dikkat etmekte fayda var. 88 lira seviyesi görüldü. Ons tarafta 62–64 dolar seviyeleri test edildi. İlk kez gümüş alacak yatırımcı için “o tren geçti, bir sonraki treni bekleyeyim” demek daha sağlıklı olabilir. Çünkü teknik olarak sert satışlar ve düzeltmeler kapıda" dedi ve bu düzeltmeler geldiğinde tekrar alım yapılabileceğini hatırlattı.
Memiş, "Gümüşün 2026 yılında da yolu var. Ons gümüş tarafında hedefim 75 dolar. Gümüşün gram fiyatında hedefim 120 lira, yani üç haneli bir rakam. 2026 yılında da gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam edebilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, "Bir yılın özetine bakarsak; bir yıl önce 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı altın alsaydı bugün yaklaşık 1 milyon 930 bin TL’ye ulaşacaktı. Ancak gümüş almış olsaydı 1 milyon TL’si bugün yaklaşık 2 milyon 530 bin TL olacaktı. Altın çok konuşulsa da gerçek şampiyon gümüş oldu" diyerek piyasa oyuncuları için çok kritik veriyi paylaştı.