TGRT Haber
10°
 Hüseyin Bahcivan

Evlenecekler dikkat! Düğün şarkısından dolayı ceza ödememek için yapılması gerekenler

Son dönemlerde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vatandaşların telif hakkı ödemesi ile karşı karşıya kaldığına dair haberler görülmeye başlandı. Konuyla ilgili Avukat Gizem Gonce vatandaşların düğün paylaşımları yaparken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı.

Evlenecekler dikkat! Düğün şarkısından dolayı ceza ödememek için yapılması gerekenler
Hüseyin Bahcivan
15.12.2025
15.12.2025
MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

Son dönemde kullanımının giderek artmasıyla birlikte telif hakları ihlalleri de gündeme geldi. Avukat Gizem Gonce, telif yasası ve sosyal medya paylaşımları hakkında özellikle düğün videoları konusunda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Evlenecekler dikkat! Düğün şarkısından dolayı ceza ödememek için yapılması gerekenler

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA TELİF HAKLARINA DİKKAT

Avukat Gizem Gonce son dönemlerde artan sosyal medya telif hakları ihlallerine dikkat çekerek bir video ve film karesi paylaşırken vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle düğün videolarında yer alan şarkıların telif hakkı ihlallerine neden olabildiğini ifade eden Avukat Gizem Gonce, telif yasası konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Evlenecekler dikkat! Düğün şarkısından dolayı ceza ödememek için yapılması gerekenler

DÜĞÜN PAYLAŞIMLARI BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Son dönemlerde gündem olan düğün paylaşımları nedeniyle telif hakkı ihlaline dikkat çeken Avukat Gizem Gonce, bu konuda kanunun çok net olduğunu vurguladı. Bir sanatçının emeğiyle ortaya çıkan eserin izinsiz kullanımının telif ihlali sayıldığı ifade etti. Özellikle sosyal medyada takipçi kasmak, etkileşim artırmak veya dolaylı yoldan kazanç elde etmek amacıyla açılan hesapların telif hakkı davasıyla karşılaşabileceğini ifade etti.

Çiftlerin düğün salonlarının müzik yayınları için telif ödeyip, ödemediğinin burada kritik önem taşıdığı belirten Avukat Gizem Gonce, mekanla yaptıkları sözleşmede vatandaşların bu maddenin olup olmadığını kontrol etmesini belirtti.

Evlenecekler dikkat! Düğün şarkısından dolayı ceza ödememek için yapılması gerekenler

BEĞENDİĞİNİZ İÇİN PAYLAŞTIĞINIZ VİDEOLARA DİKKAT

Düğün videolarının herhangi bir ticari amaç olmadan paylaşan vatandaşların da dikkat etmesi gerektiğini belirten Avukat Gizem Gonce, "düğün videosu sosyal medyada çok fazla izlenirse bu durum bilirkişilerce 'maddi gelir elde etme' potansiyeli olarak yorumlanabilir" dedi. Vatandaşların bu tür paylaşımlar yaparken bunu yapma amacının hangi amaçla olduğu ve hesaplarının hangi amaçla kullandığına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

#sosyal medya
#hukuk
#Telif Hakları
#Düğün Videoları
#Telif Ihlali
#Aktüel
