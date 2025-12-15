Fenerbahçe'den Alexander Sörloth için bir hamle daha! Her şey Simeone'ye bağlı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Süper Lig'i bilen, Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth için harekete geçti.

Norveçli golcü Sörloth'un menajeriyle yapılan görüşmede oyuncuya yönelik proje net şekilde aktarıldı. Fenerbahçe görüşmede Sörloth'a düzenli ilk 11 garantisi verdi.

Sörloth, bu hedef doğrultusunda sürekli ilk 11'de forma giymeyi şart koşuyor. Norveçli yıldız, Fenerbahçe cephesinden karar vermek için bir süre talep etti.

SON PERFORMANSI AYRILIK KARARINI ZORLAŞTIRIYOR

Atletico Madrid formasıyla son iki karşılaşmaya 11 başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyette 1 gol-1 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcunun bu performansı ayrılık kararını zorlaştırıyor.

HER ŞEY SİMEONE'YE BAĞLI

Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Diego Simeone ile gelecek haftalara dair takımdaki rolüne dair bir görüşme yapacağını ve transfer kararını buna göre vereceğini Fenerbahçe'ye iletti. Kısacası Sörloth kapıyı aralık bıraktı ancak her şey Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'ye bağlı.