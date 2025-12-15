KPSS tercih robotu açıldı mı merkezi atama ne zaman?

KPSS ile kamuya atanmak isteyen adayların gözü 2025/2 merkezi atama sürecine odaklandı.

Merkezi atama kapsamında yapılacak tercihlerin hangi tarihte başlayacağı, KPSS puanı bulunan binlerce aday tarafından merak ediliyor.

KPSS 2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen KPSS 2 Tercih Kılavuzu ile birlikte tercih takvimi, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS tercih robotu henüz kullanıma açılmadı.

ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler toplanacak.

MERKEZİ ATAMA KPSS 2 NE ZAMAN?

KPSS 2 merkezi atama tercih tarihleri de henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene KPSS Merkezi Atama tercihleri 19 ile 26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu sene yapılacak Merkezi atama tercihlerinin de aynı tarihlerde başlatılması öngörülüyor.