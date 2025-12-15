Menü Kapat
KPSS tercih robotu açıldı mı merkezi atama ne zaman?

Merkezi atama sürecine ilişkin güncel gelişmeler, KPSS adayları tarafından yakından takip ediliyor. KPSS puanı ile kamuya yerleşmeyi hedefleyen binlerce aday, KPSS 2 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

KPSS tercih robotu açıldı mı merkezi atama ne zaman?
ile kamuya atanmak isteyen adayların gözü 2025/2 merkezi atama sürecine odaklandı.

Merkezi atama kapsamında yapılacak tercihlerin hangi tarihte başlayacağı, KPSS puanı bulunan binlerce aday tarafından merak ediliyor.

KPSS tercih robotu açıldı mı merkezi atama ne zaman?

KPSS 2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

tarafından yayımlanması beklenen KPSS 2 Kılavuzu ile birlikte tercih takvimi, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarının açıklanması bekleniyor.

KPSS tercih robotu henüz kullanıma açılmadı.

ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler toplanacak.

KPSS tercih robotu açıldı mı merkezi atama ne zaman?

MERKEZİ ATAMA KPSS 2 NE ZAMAN?

KPSS 2 merkezi atama tercih tarihleri de henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene KPSS Merkezi Atama tercihleri 19 ile 26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu sene yapılacak Merkezi atama tercihlerinin de aynı tarihlerde başlatılması öngörülüyor.

