10°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Berkin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne soruları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Anahat Holding bünyesinde bulunan Gain Medya ve diğer bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Gain Medya'nın yöneticilerin Berkin Kaya gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Berkin Kaya kimdir, neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Berkin Kaya'nın gözaltına alındığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Berkin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne sorularının cevapları merak ediliyor.

Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BERKİN KAYA KİMDİR?

Berkin Kaya 10 Ocak 1986 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Berkin Kaya, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. İnşaat, turizm, tarım, yenilebilir enerji, medya ve teknoloji alanlarında yatırımları bulunan Berkin Kaya aynı zamanda yapımcılık yapmaktadır. Berton Medya, Berton Enerji ve Merton Granit markalarının kurucusu olan Berkin Kaya'nın yapımcılığını üstlendiği projeler ise IMDB'de yer alan bilgilere göre şöyle:

  • Bağlantı Hatası
  • Evli Mutlu Çocuklu
  • Zorla Güvenlik
  • Bizi Birleştiren Hayat
  • Hatıran Yeter
  • 0000 Kilometre

BERKİN KAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

10 Ocak 201986 tarihinde doğan Berkin Kaya, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. İstanbul'da doğan Berkin Kaya, girişimci ve yapımcılık yapmaktadır.

Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BERKİN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berkin Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda "örgüt kurmak" ve "kara para aklamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

