Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Berkin Kaya'nın gözaltına alındığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Berkin Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne sorularının cevapları merak ediliyor.

BERKİN KAYA KİMDİR?

Berkin Kaya 10 Ocak 1986 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Berkin Kaya, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. İnşaat, turizm, tarım, yenilebilir enerji, medya ve teknoloji alanlarında yatırımları bulunan Berkin Kaya aynı zamanda yapımcılık yapmaktadır. Berton Medya, Berton Enerji ve Merton Granit markalarının kurucusu olan Berkin Kaya'nın yapımcılığını üstlendiği projeler ise IMDB'de yer alan bilgilere göre şöyle:

Bağlantı Hatası

Evli Mutlu Çocuklu

Zorla Güvenlik

Bizi Birleştiren Hayat

Hatıran Yeter

0000 Kilometre

BERKİN KAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

10 Ocak 201986 tarihinde doğan Berkin Kaya, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. İstanbul'da doğan Berkin Kaya, girişimci ve yapımcılık yapmaktadır.

BERKİN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berkin Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda "örgüt kurmak" ve "kara para aklamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.