ABD’den B-52 bombardıman uçaklarını için yeni hazırlık

ABD Hava Kuvvetleri, 1950’lerden bu yana görev yapan B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını 2050’ye kadar envanterde tutmak için kapsamlı bir modernizasyon sürecine giriyor. Bu sürecin en dikkat çekici adımı ise tamamen yeni nesil bir radar sistemi.

Soğuk Savaş yıllarında nükleer caydırıcılığın temel unsurlarından biri olarak geliştirilen B-52 Stratofortress, aradan geçen on yıllara rağmen ABD Hava Kuvvetleri’nin en önemli stratejik platformları arasında yer alıyor. İlk kez 1950’lerde hizmete giren uçak, bugüne kadar nükleer görevlerden konvansiyonel bombardımana kadar çok farklı rollerde kullanıldı.

Zaman içinde sayısız modernizasyondan geçen B-52’lerin en zayıf halkalarından biri ise uzun süredir radar sistemiydi. Açıkçası, bugünün savaş ortamı düşünüldüğünde bu eksiklik artık görmezden gelinemeyecek noktaya gelmişti.