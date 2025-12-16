Hülya Avşar parasını alamadı, yıllardır hukuk mücadelesi verdi! Davadaki yeni gelişme herkesi şaşırttı

Ekranlarda yayınlandıktan 4 bölüm sonra final yapan yarışma programı ile jüri üyesi Hülya Avşar arasında geöen hukuk mücadelesi yıllardır devam ediyor. Hülya Avşar'ın "parasını alamadım" diyerek mahkemenin yolunu tuttuğu 'Yıldız De Bana' davasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

HÜLYA AVŞAR PARA ALAMADI, MAHKEMEYE KOŞTU

Hülya Avşar, 2023 yılında jüri koltuğunda oturduğu ve sadece 4 bölüm yayınlanan 'Yıldız De Bana' programının yapım şirketiyle mahkemelik olmuştu. 550 bin lirasını alamadığı için dava açan ünlü sanatçı ile yapım şirketi arasında yeni gelişme yaşandı.

HÜLYA AVŞAR BÖLÜM BAŞI 250 BİN TL KAZANACAKTI

Hülya Avşar, 2023'te 'Yıldız De Bana' programı için bir yapım şirketiyle anlaştı. Anlaşmaya göre Avşar bölüm başına 250 bin lira alacaktı. Program, dördüncü bölümün ardından final yapınca, Avşar ve yapımcı şirket ücret konusunda anlaşmazlığa düştü.

HÜLYA AVŞAR YAPIM ŞİRKETİYLE ANLAŞMA SAĞLADI

HÜLYA Avşar, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede 450 bin TL ödeme yapıldığı ama geri kalan ücreti alamadığı için icra talebinde bulundu.

Yapım şirketi cevap dilekçesinde parayı ödediğini iddia etti ama Avşar ödeme yapılmadığını söyledi. Avşar ve yapım şirketi arasında uzlaşma sağlandı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, davadan feragat etti.