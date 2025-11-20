Menü Kapat
19°
Şanlıurfa’da ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, kavga anı kameralara yansıdı. İşte detaylar...

’nın ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkan iki grup, sokak ortasında etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Baver A. (24) ile Ali E. (23) yaralandı. Kavga sırasında mermiler bir market, 2 araç ve bir şehir içi yolcu otobüsüne isabet etti.

Şanlıurfa’da ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada: Çok sayıda yaralı var

Mermilerin ön camına isabet edip içeri girdiği otobüsteki yolcular da ölümden döndü. Toplam 3 merminin delip içeri girdiği otobüsteki yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Markete gelen bir müşterinin aracının camına da isabet eden mermiler, kırılmasına neden oldu. Mermiler park halindeki başka bir aracın ise lastiğine isabet etti.

Şanlıurfa’da ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada: Çok sayıda yaralı var

MARKETTE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların markete sığındıkları gözlendi. Markette de büyük yaşandı. İçerdeki çalışanlar ise müşteriler korku içerisinde bağırdı.

Şanlıurfa’da ortalık savaş alanına döndü! Silahlı kavga kamerada: Çok sayıda yaralı var

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, onlarca mermi çekirdeği ve kartuş buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

