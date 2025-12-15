Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, genç yaşına rağmen uzun yıllara yayılan bir mesleki ve siyasi geçmişe sahipti. Eğitim, iş hayatı ve siyaseti aynı çizgide buluşturan Gülşah Durbay’in yaşamına dair ayrıntılar merak konusu oldu.

GÜLŞAH DURBAY EŞİ KİMDİR, EVLİ Mİ?

Kişisel hayatı konusunda Gülşah Durbay, özel detayları kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmeyen bir profile sahipti. Kamuya açık kaynaklar ve resmi biyografilere göre evli değildi, eşi bulunmuyordu ve çocuğu yoktu.

GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİ?

Gülşah Durbay, belediye başkanlığı görevine başladıktan kısa bir süre sonra ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başlatıldı. Kemoterapi başta olmak üzere gerekli tıbbi müdahaleler devam ederken, Gülşah Durbay görevini sürdürdü.

Hastalığın ilerleyen aşamalarında sağlık durumu ağırlaştı ve çoklu organ yetmezliği gelişti. Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınan Gülşah Durbay, entübe edilerek tedavi altına alındı. Gülşah Durbay, 14 Aralık 2025 tarihinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY ÇOCUĞU VAR MIYDI?

Gülşah Durbay’in aile yaşamına dair merak edilen başlıklardan biri de çocuk sahibi olup olmadığıydı. Resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Gülşah Durbay’in çocuğu bulunmuyordu.

Özel hayatını kamu gündeminin dışında tutan Gülşah Durbay, bu konularda herhangi bir açıklaması da bulunmuyor. Hayatı boyunca eğitim, meslek ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla anıldı ve kamuoyunda da bu yönleriyle tanındı.