TGRT Haber
Canlı Yayın
10°
Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

Gülşah Durbay eşi, çocuğu olup olmadığı merak ediliyordu. Gülşah Durbay eşi kimdir? Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Gülşah Durbay’in yaşam öyküsü, eğitimden siyasete uzanan çok yönlü bir süreci kapsıyor. Akademik çalışmaları, mesleki kariyeri ve sivil toplum faaliyetleriyle tanınan Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı.

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?
2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, genç yaşına rağmen uzun yıllara yayılan bir mesleki ve siyasi geçmişe sahipti. Eğitim, iş hayatı ve siyaseti aynı çizgide buluşturan Gülşah Durbay’in yaşamına dair ayrıntılar merak konusu oldu.

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

GÜLŞAH DURBAY EŞİ KİMDİR, EVLİ Mİ?

Kişisel hayatı konusunda Gülşah Durbay, özel detayları kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmeyen bir profile sahipti. Kamuya açık kaynaklar ve resmi biyografilere göre evli değildi, eşi bulunmuyordu ve çocuğu yoktu.

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİ?

Gülşah Durbay, belediye başkanlığı görevine başladıktan kısa bir süre sonra ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda teşhisi konuldu ve tedavi süreci başlatıldı. Kemoterapi başta olmak üzere gerekli tıbbi müdahaleler devam ederken, Gülşah Durbay görevini sürdürdü.

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

Hastalığın ilerleyen aşamalarında sağlık durumu ağırlaştı ve çoklu organ yetmezliği gelişti. Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınan Gülşah Durbay, entübe edilerek tedavi altına alındı. Gülşah Durbay, 14 Aralık 2025 tarihinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

GÜLŞAH DURBAY ÇOCUĞU VAR MIYDI?

Gülşah Durbay’in aile yaşamına dair merak edilen başlıklardan biri de çocuk sahibi olup olmadığıydı. Resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Gülşah Durbay’in çocuğu bulunmuyordu.

Gülşah Durbay evli mi, çocuğu var mı?

Özel hayatını kamu gündeminin dışında tutan Gülşah Durbay, bu konularda herhangi bir açıklaması da bulunmuyor. Hayatı boyunca eğitim, meslek ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla anıldı ve kamuoyunda da bu yönleriyle tanındı.

#Türkiye
#ölüm
#kolon kanseri
#Gülşah Durbay
#Şehzadeler Belediye Başkanı
#Türk Siyasi Liderleri
#Aktüel
