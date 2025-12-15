Thiago Silva'dan sürpriz transfer: Rota yeniden Avrupa!

Kategoriler
Thiago Silva, Fluminense'deki istikrarlı performansı sonrasında rotayı yeniden Avrupa'ya kırıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde kritik bir hamleye karar veren deneyimli savunmacı, Brezilya'dan ayrılmak istiyor.
Sözleşmesindeki madde gereği Fluminense'den bonservissiz ayrılabilecek olan Thiago Silva, menajeri aracılığıyla Avrupa pazarına sunuldu. Yıldız stoper, bu sezon 46 maçta 3955 dakika sahada kalmış ve 4 gol ile 1 asistlik performans sergilemişti.
Ülkesine dönmeden önce Avrupa'da uzun bir kariyer yapan Brezilyalı; Porto, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve Chelsea'de oynamıştı.