TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Thiago Silva'dan sürpriz transfer: Rota yeniden Avrupa!

Thiago Silva, tekrar Avrupa'ya dönmeye karar verdi. Halihazırda Fluminense ile kontratının son aylarında olan 41 yaşındaki stoper, Fabrizio Romano'nun haberine göre sürpriz bir transfer planlamasına girişti.

Thiago Silva'dan sürpriz transfer: Rota yeniden Avrupa!
Thiago Silva, 'deki istikrarlı performansı sonrasında rotayı yeniden 'ya kırıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde kritik bir hamleye karar veren deneyimli savunmacı, 'dan ayrılmak istiyor.

Thiago Silva'dan sürpriz transfer: Rota yeniden Avrupa!

THIAGO SILVA BONSERVİSSİZ İMZA ATACAK

Sözleşmesindeki madde gereği Fluminense'den bonservissiz ayrılabilecek olan Thiago Silva, menajeri aracılığıyla Avrupa pazarına sunuldu. Yıldız stoper, bu sezon 46 maçta 3955 dakika sahada kalmış ve 4 gol ile 1 asistlik performans sergilemişti.

Thiago Silva'dan sürpriz transfer: Rota yeniden Avrupa!

THIAGO SILVA VE AVRUPA KARİYERİ

Ülkesine dönmeden önce Avrupa'da uzun bir kariyer yapan Brezilyalı; Porto, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve Chelsea'de oynamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

THIAGO SILVA İÇİN EN YÜKSEK ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ NE KADARDI?
PSG, yıldız savunmacıyı Milan'dan 42 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
#Futbol
#Futbol
#transfer
#avrupa
#brezilya
#Fluminense
#Bekleme Modu
#Thiago Silva
#Spor
