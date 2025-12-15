Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: Özel'e provokasyon tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'in Alevilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. "Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." diyen Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- 86 milyon birlik ve beraberlik içinde birbirimizden cesaret alarak büyük bir atılım içerisindeyiz. Bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan bağlılığımızdır.

- Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz.

- Nefret siyasetine prim vermeyeceğiz. Yaşam tarzına ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz. Hiç endişeniz olmasın, muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır.

"APAÇIK PROVOKASYON"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

