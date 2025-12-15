Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: Özel'e provokasyon tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Aleviler hakkında CHP lideri Özgür Özel'in sözlerine tepki gösteren Erdoğan, Özel'in iftiraları provokasyon" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 20:06

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'in Alevilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. "Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." diyen Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: Özel'e provokasyon tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- 86 milyon ve içinde birbirimizden cesaret alarak büyük bir atılım içerisindeyiz. Bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan bağlılığımızdır.

- Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte 'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz.

- Nefret siyasetine prim vermeyeceğiz. Yaşam tarzına ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz. Hiç endişeniz olmasın, muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: Özel'e provokasyon tepkisi

"APAÇIK PROVOKASYON"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

"Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." diyen Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Türk dünyası' eleştirisi: Şaşı gözle bakıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye sürecine nasıl karar verildiğini açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#recep tayyip erdoğan
#Beraberlik
#Birlik
#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
#Nefret Siyaseti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.