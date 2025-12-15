Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Noter işlemlerinde doktor raporu tartışması: Yaş sınırı var mı?

Notere başvurularında 65 yaş üzerinden sağlık raporu istenmesinin hukuki olarak ayrımcılık kabul edildiği yönündeki görüşe Türkiye Noterler Birliği açıklık getirdi. Noterlerin hangi durumlarda sağlık raporu isteyebileceğine dair kanun maddesi hatırlatılarak bunun kişilerin haklarını koruduğu savunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Noter işlemlerinde doktor raporu tartışması: Yaş sınırı var mı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 20:01

Türkiye Noterler Birliği (TNB), işlemi için doktor raporu istenmesine ilişkin çıkan tartışmalara yönelik açıklama yaptı.

HANGİ YAŞLARDA NOTER SAĞLIK RAPORU İSTEYEBİLİR?

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "notere başvuran belirli bir yaş üstündeki bireylerden herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın sağlık raporu istendiği, bunun ayrımcılık kabul edildiği ve bunu yapan notere idari para cezası uygulandığı" yönünde Türkiye ve Eşitlik Kurumu kararının basında yer aldığı anımsatıldı.

Haberlerinin kamuoyunda farklı yorum ve değerlendirmelere konu edildiği aktarılan açıklamada, bunun "devletin resmi mührünü taşıyan" noterlerin saygınlığını sarsacak nitelik taşıdığı ifade edildi.

Noter işlemlerinde doktor raporu tartışması: Yaş sınırı var mı?

"YAŞ SINIRINA BAĞLI OLMAKSIZIN İSTENEBİLİR"

Noterlik Kanunu'nun 72. maddesi ile Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 91. maddesinin, noterlere işlem ilgililerinin ehliyet, yetenek ve irade durumunu öğrenme, değerlendirme ve gerektiğinde tespit etme yükümlülüğü verdiği anımsatılan açıklamada, "Noter tarafından işlem ehliyetine ilişkin bir tereddüt doğması halinde, herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın, temyiz kudretinin ve işlem ehliyetinin varlığının doktor raporuyla belirlenmesinin istenebilmektedir. İşlem ehliyetinin doktor raporuyla saptanması, tamamen mevzuatın öngördüğü şekilde noterin takdir yetkisi kapsamında bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliği'nin konuya ilişkin genelgelerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu değerlendirme her işlem özelinde yapılmakta olup, hiçbir şekilde objektif bir yaş sınırına bağlanmış değildir. Yerleşik yargı kararları da noterin takdir yetkisini doğrular nitelikte olup, doktor raporu istenmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadığını, her işlem özelinde noter tarafından değerlendirme yapılacağını tartışmasız biçimde ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Noter işlemlerinde doktor raporu tartışması: Yaş sınırı var mı?

"HAK KAYBINA KARŞI KORUMA MEKANİZMASI"

Söz konusu uygulamanın bir koruma mekanizması olduğu belirtilen açıklamada, "Noter tarafından doktor raporu talep edilmesi, yalnızca hukuki işlemin güvenliğini sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda tarafların ilerleyen süreçlerde herhangi bir hak kaybına uğramaması, işlemlerin sakatlanmaması ve ilgililerin yargısal ihtilaflarla karşı karşıya kalmaması için bir koruma mekanizması olarak öngörülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Noter işlemlerinde doktor raporu tartışması: Yaş sınırı var mı?

Basında yer alan haberlerde münferit bir olayın, noterlik uygulamalarının tümüne ilişkin bağlayıcı kurallar gibi sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve noterlik kurumunun güven verici niteliğini gölgeleyebileceği izahtan varestedir. Noterler, irade özgürlüğünün teminatı ve hukuki güvenliğin sembolü olarak önleyici hukukçuluk misyonunu yerine getiren kamu görevlileridir. Noterlik kurumu, hukuka sadakati, tarafsızlığı ve güveni esas alan köklü bir müessesedir. Bu itibarla, noterlik kurumunun saygınlığını zedeleyebilecek, kamuoyunda yanıltıcı izlenimler uyandırabilecek ve işlem ilgililerini yanlış yönlendirebilecek nitelikteki haberlerden duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? 31 Aralık okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler ve noterler çalışıyor mu?
TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı
ETİKETLER
#noter
#İnsan Hakları
#Doktor Raporu
#Noterlik Kanunu
#Noterlik Uygulamaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.