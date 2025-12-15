Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı

TOKİ 37 ilde 252 arsa satışa sunuyor. İlgilenenler İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma dahilinde istedikleri arsayı 48 ay vadeye kadar alabilecek. Peşin alımlara ise yüzde 15 iskonto uygulanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 19:41

37 ile dağıtılan toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor.

Açık artırma yöntemi ile yapılacak arsalar, ve 'da yapılacak kapalı müzayedeler ile alıcılarını bulacak.

Katılımcıların müzayedeye öncesi 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım bedelini ödemesi gerekiyor.

TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı

TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

TOKİ 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı

TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

Yüzde 25 peşin, 48 ay taksit

Yüzde 40 peşin, 36 ay taksit

Peşin ödemede yüzde 15 indirim

TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

  • Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için tek tek 100.000-TL
  • Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için tek tek 500.000-TL
  • Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için tek tek 2.000.000-TL
  • Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için tek tek 3.000.000-TL
  • Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için tek tek 5.000.000-TL
  • Muhammen bedeli 100.000.000 TL’den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.
ETİKETLER
#istanbul
#toki
#arsa satışı
#müzayede
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.