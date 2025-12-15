TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı

Kategoriler
TOKİ 37 ile dağıtılan toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor.
Açık artırma yöntemi ile yapılacak arsalar, İstanbul ve Ankara'da yapılacak kapalı müzayedeler ile alıcılarını bulacak.
Katılımcıların müzayedeye öncesi 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım bedelini ödemesi gerekiyor.
TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
Yüzde 25 peşin, 48 ay taksit
Yüzde 40 peşin, 36 ay taksit
Peşin ödemede yüzde 15 indirim