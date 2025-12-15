TOKİ 37 ilde arsa satışı ne zaman? Şartlar ve ödeme planı

TOKİ 37 ile dağıtılan toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor.

Açık artırma yöntemi ile yapılacak arsalar, İstanbul ve Ankara'da yapılacak kapalı müzayedeler ile alıcılarını bulacak.

Katılımcıların müzayedeye öncesi 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım bedelini ödemesi gerekiyor.

TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

Yüzde 25 peşin, 48 ay taksit

Yüzde 40 peşin, 36 ay taksit

Peşin ödemede yüzde 15 indirim

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?