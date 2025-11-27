Menü Kapat
18°
Aktüel

Editor
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek 27 Kasım 9 ilçede su kesintisi yaşanıyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı olan Yenibosna Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan su kesintisi hakkında İSKİ açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İSKİ tarafından Ataşehir, Avcılar, Ataşehir, Beykoz, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, ve Silivri su kesintisiyle ilgili de açıklama yapıldı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek 27 Kasım 9 ilçede su kesintisi yaşanıyor
Bugün (27 Kasım 2025 Perşembe) 'in ve Çobançeşme mahallelerinde sabah saat 05.11 sıralarındasu kesintisi meydana geldi.

tarafından İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği açıklandı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek 27 Kasım 9 ilçede su kesintisi yaşanıyor

İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 27 KASIM?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre elektrik altyapı çalışmaları sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bahçelievler ilçesinin Yenibosna ve Çobançeşme mahallelerine suların tekrardan saat 16.00'da verileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek 27 Kasım 9 ilçede su kesintisi yaşanıyor

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 27 KASIM

İstanbul'un , , Ataşehir, Beykoz, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş ve Silivri ilçelerinde yaşanan su kesintisi hakkında yapılan açıklama şöyle:

Ataşehir Su Kesintisi

Ataşehir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 12.20 itibarıyla su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintisinin saat 15.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Avcılar Su Kesintisi

Avcılar ilçesinin Ambarlı Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Arızanın saat 16.00'da giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek 27 Kasım 9 ilçede su kesintisi yaşanıyor

Başakşehir Su Kesintisi

Başakşehir'in Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı su kesintisinin 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Beykoz Su Kesintisi

Beykoz ilçesinin İncirköy Mahallesi'nde yaşanan arıza kaynaklı su kesintisinin saat 17.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Beyoğlu Su Kesintisi

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Beyoğlu ilçesinin Bostan, Bülbül, Hüseyinağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kocatepe, Sururi, Cukur ve Şehit Muhtar mahallelerini etkileyen su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı su kesintisinin saat 14.00'te sona ereceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek 27 Kasım 9 ilçede su kesintisi yaşanıyor

Beşiktaş Su Kesintisi

Beşiktaş'ın Akat ve Levent mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Saat 11.14'te başlayan su kesintisinin saat 15.00'te sona ereceği duyuruldu.

Silivri Su Kesintisi

Silivri ilçesinin Cumhuriyet ve Selimpaşa Merkez mahallelerinde sabah saatlerinde su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 400 mm çaplı isale hattı arızası yaşandığı ifade edildi. Arızanın saat 14.00'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan suların verilmesi bekleniyor.

