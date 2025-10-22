Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Kanaryanın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Stuttgart, sezona sıkıntılı başlamıştı. Stuttgart, ligde ilk 3 haftada 2 yenilgi aldı. Almanya Süper Kupası'nı Bayern Münih'e kaybetti. Almanya Kupası'nda ise 2. lig ekibi Braunschweig ile 4-4 berabere kaldı. Son dönemde formunu artıran Kırmızı-Beyazlılar, ligde 4'te 4 yaparak dikkat çeken bir form grafiğine ulaşırken yeni sistem ilk kez denendi. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi...

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar da aynı performansla 3 puan topladı. Öte yandan iki takım, resmi maçlarda ilk kez kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

AVRUPA KUPALARINDA 293. MAÇ

, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

KUPA 2'DE 151. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

ALMANYA TAKIMLARI İLE 14. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti. Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

BUNDESLİGA'DA 3. SIRADA

, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!

JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae eşlik edecek.

Fenerbahçe'nin rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
