Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor! Açıklama geldi

Ebru Gündeş, 2023 yılında Murat Özdemir ile evlendi ve Dubai'de yaşamaya başladı. Haklarında sık sık boşanma haberleri çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanladı. Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebru Gündeş, boşanma kararını duyurdu.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR BOŞANIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını açıkladı ve "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in, Rıza Zarrab’tan boşandıktan sonra evlendiği iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı. Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından Organize polisleri tarafından gözaltına alındı. Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi.