Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor! Açıklama geldi

Ebru Gündeş 2023 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebru Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır" dedi.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor! Açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
16:48
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
16:51

, 2023 yılında Murat Özdemir ile evlendi ve Dubai'de yaşamaya başladı. Haklarında sık sık haberleri çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanladı. Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebru Gündeş, boşanma kararını duyurdu.

EBRU GÜNDEŞ İLE MURAT ÖZDEMİR BOŞANIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldığını açıkladı ve "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor! Açıklama geldi

Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in, Rıza Zarrab’tan boşandıktan sonra evlendiği iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı. Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından Organize polisleri tarafından gözaltına alındı. Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi.

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor! Açıklama geldi
