Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu'nun son sağlık durumu ortaya çıktı

16 Eylül'de geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan sunucu ve oyuncu Ahu Yağtu'nun beyin anevrizması geçirdiği öğrenildi. Ahu Yağtu, son sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu ve "Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu'nun son sağlık durumu ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 16:19

8 gün önce geçirdiği baygınlık sonrası hastanede yapılan kontrollerde beyin anevrizması teşhisi konulan 'nun tedavisi hastanede devam ediyordu. Ahu Yağtu, gördüğü hastaneden taburcu oldu.

AHU YAĞTU'DAN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

hakkında açıklamada bulunan Ahu Yağtu, "Merhabalar... Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür. Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın. Başta operasyonumu başarıyla tamamlayan hocama ve Girişimsel Radyoloji Bölümüne, Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarına, 16 Eylül'de tüm acil ve doktor ekibiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren çalışanlarına çok teşekkür ediyorum..." dedi.

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu'nun son sağlık durumu ortaya çıktı

"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." dedi.

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu'nun son sağlık durumu ortaya çıktı

AHU YAĞTU KAÇ YAŞINDA?

11 Temmuz 1978 doğumlu Ahu Yağtu, 2001 yılında Tan Sağtürk ile beraber Biri Bizi Gözetliyor yarışma programının ilk sunuculuklarını yaptılar. 10 Mart 2012 yılında Cem Yılmaz ile evlendi ve çift 2013 yılında boşandı.

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu'nun son sağlık durumu ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nagihan Karadere, "Survivor'da kiminle sevgilisi olmak isterdin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki hayranlarından yorum yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?
Beyin anevrizması aort veya beyin damar duvarının zayıflaması veya hasar görmesi sonucu kan damarı duvarında ortaya çıkan kabarcık veya balona benzeyen dışa doğru şişkinliktir.
ETİKETLER
#sağlık durumu
#hastane
#tedavi
#ahu yağtu
#Beyin Anevrizması
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.