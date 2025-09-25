Nagihan Karadere, "Survivor'da kiminle sevgilisi olmak isterdin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki hayranlarından yorum yağdı

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere son açıklamalarıyla herkesi şaşkına uğrattı. Nagihan Karadere şimdi de Tuğba Ekinci'nin programına konuk oldu ve Turabi itirafıyla dikkat çekti.

NAGİHAN KARADERE'NİN TURABİ İTİRAFIYLA ŞAŞKINA UĞRATTI

Nagihan Karadere katıldığı programda, "Kiminle sevgili olmak isterdin? sorusuna, “Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda sadece 2 yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, ben kesinlikle Turabi derim. Yakışıklı isimler vardı ama hepsi sahipliydi, Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise kadına değer veren, naif, göz göze dahi gelmeyen bir karaktere sahip. Tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadınla muhatap olmaz.” cevabını verdi.

Bunun üzerine Tuğba Ekinci “Turabi ne yaptı, hâlâ bekar mı?” diye bir soru daha yöneltti. Nagihan Karadere bu kez, '“Amerika’da şu an… Dur, sus. Uyuyan devi uyandırma” dedi. Karadere, Turabi’nin yıllar önce kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak, “Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.” diye konuştu.

NAGİHAN KARADERE ESTETTİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, estetik operasyonla bambaşka birine dönüştü. Dudaklarını ve burnunu değiştiren Karadere, saç rengini de sarıya boyattıktan sonra değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.