Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nagihan Karadere, "Survivor'da kiminle sevgilisi olmak isterdin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki hayranlarından yorum yağdı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, katıldığı programda itiraflarıyla şaşırttı. Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Nagihan Karadere, “Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nagihan Karadere,
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 15:03

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet son açıklamalarıyla herkesi şaşkına uğrattı. Nagihan Karadere şimdi de Tuğba Ekinci'nin programına konuk oldu ve itirafıyla dikkat çekti.

NAGİHAN KARADERE'NİN TURABİ İTİRAFIYLA ŞAŞKINA UĞRATTI

Nagihan Karadere katıldığı programda, "Kiminle sevgili olmak isterdin? sorusuna, “Turabi ile sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda sadece 2 yaş fark var. Survivor’dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, ben kesinlikle Turabi derim. Yakışıklı isimler vardı ama hepsi sahipliydi, Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise kadına değer veren, naif, göz göze dahi gelmeyen bir karaktere sahip. Tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadınla muhatap olmaz.” cevabını verdi.

Nagihan Karadere, "Survivor'da kiminle sevgilisi olmak isterdin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki hayranlarından yorum yağdı

Bunun üzerine Tuğba Ekinci “Turabi ne yaptı, hâlâ bekar mı?” diye bir soru daha yöneltti. Nagihan Karadere bu kez, '“Amerika’da şu an… Dur, sus. Uyuyan devi uyandırma” dedi. Karadere, Turabi’nin yıllar önce kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak, “Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm.” diye konuştu.

Nagihan Karadere, "Survivor'da kiminle sevgilisi olmak isterdin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki hayranlarından yorum yağdı

NAGİHAN KARADERE ESTETTİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, operasyonla bambaşka birine dönüştü. Dudaklarını ve burnunu değiştiren Karadere, saç rengini de sarıya boyattıktan sonra değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Nagihan Karadere, "Survivor'da kiminle sevgilisi olmak isterdin?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki hayranlarından yorum yağdı

Sıkça Sorulan Sorular

NAGİHAN KARADERE KAÇ YAŞINDA?
1984 doğumlu Nagihan Karadere, 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.
ETİKETLER
#estetik
#nagihan karadere
#Survivor 2024
#turabi
#Tuğba Ekinci
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.