SON DAKİKA!
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!

Son dönemin çok konuşulan müzik grubu Manifest’in kurucusu Tolga Akış sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile evlendi. Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile Gizem Kaya'nın düğününe çok sayıda fenomen de katıldı.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!
25.09.2025
25.09.2025
Manifest grubunun kurucusu olarak bilinen reklamcı Tolga Akış, 2021 yılında şarkıcı ile evlendi ve çift 1 sene sonra boşandı. Gönlünü fenomeni Gizem Kaya'ya kaptıran Tolga Akış bugün ikinci kez evlendi.

TOLGA AKIŞ İLE GİZEM KAYA EVLENDİ

Tolga Akış, mayıs ayında Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" cevabını almıştı.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!

Tolga Akış ile Gizem Kaya, nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu günlerine ait fotoğrafı arkadaşları Pelin İgit; "Sizi seviyorum" notuyla yayımladı.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!

Sosyal medya kullanıcıları, Gizem Kaya'yı, Tolga Akış'ın eski eşi Zeynep Bastık'a benzetti. Bazıları ise iki ismin alakası olmadığını savundu.

Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!

Sıkça Sorulan Sorular

TOLGA AKIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1984 doğumlu Tolga Akış, kurduğu reklam ajansından sonra 2017 yılında medya sektörüne adım attı. Zeynep Bastık ile evlenen Tolga Akış, 2022 yılında ünlü isimden boşandı.
#sosyal medya
#boşanma
#evlilik
#zeynep bastık
#Tolga Akış
#Gizem Kaya
#Magazin
