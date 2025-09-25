Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış ile fenomen Gizem Kaya evlendi!

Manifest grubunun kurucusu olarak bilinen reklamcı Tolga Akış, 2021 yılında şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi ve çift 1 sene sonra boşandı. Gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptıran Tolga Akış bugün ikinci kez evlendi.

TOLGA AKIŞ İLE GİZEM KAYA EVLENDİ

Tolga Akış, mayıs ayında Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" cevabını almıştı.

Tolga Akış ile Gizem Kaya, nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu günlerine ait fotoğrafı arkadaşları Pelin İgit; "Sizi seviyorum" notuyla yayımladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Gizem Kaya'yı, Tolga Akış'ın eski eşi Zeynep Bastık'a benzetti. Bazıları ise iki ismin alakası olmadığını savundu.