Küçük kuzeni kaçırılmasın diye gösterdiği çaba göz doldurdu

Mısır'ın Kafr el-Şeyh ilinde evlerinin önünde oynayan iki kuzenden birisi babası tarafından kaçırıldı. Çocuğun kuzeni ise durumu anlayınca küçük kuzenine sıkı sıkı sarıldı ve babasının kaçırmasına engel olmak için elinden geleni yaptı. Kuzenin, küçük çocuğu tüm gücüyle savunduğu anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuğu kaçıran baba ve arkadaşının yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. Çocuğun annesi ile babasının boşandığı, babanın sorguda eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocuğunu kaçırdığını itiraf ettiği aktarıldı. Failler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.