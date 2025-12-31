Menü Kapat
Yaşam
Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğu açıklandı

Yılbaşında IMEI kaydı sıfırlanır mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurt dışından satın alınan ve Türkiye'ye getirilen telefonlara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 120 gün kullanım hakkı veriliyor. Vatandaşların 120 günün ardından telefonlarını kullanmaya devam etmek için BTK'ya IMEI kaydı yaptırması gerekiyor. Vatandaşlar tarafından yılbaşında IMEI kaydının sıfırlanıp, sıfırlanmayacağı ise merak edilmeye başlandı. 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacağı da yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından netlik kazandı.

Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğu açıklandı
2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak sorusu yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 18,95 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından IMEI dahil olmak üzere birçok kalemde yapılacak olan zam netlik kazandı. 2026 IMEI ücretinin belli olmasının ardından ise yurt dışı telefonların ne zaman açılacağı gündeme geldi. Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıtlarının yapılmaması durumunda BTK tarafından 120 gün kullanım süresi veriliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise 120 günlük süreyi 180 güne kadar uzatma hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolması durumunda ise IMEI numaraları siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantıları kesiliyor. Vatandaşlar tarafından yılbaşında IMEI kaydı sıfırlanır mı merak ediliyor.

Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğu açıklandı

YURT DIŞI TELEFONLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yurt dışından satın alınan ve Türkiye'ye getirilen telefonların 120 gün kullanım hakkı süresi bir takvim yılı için geçerlidir. Bir takvim yılının sona ermesinin ardından ise IMEI kullanım süreleri sıfırlanır. Bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirdiğiniz ve IMEI kullanım süresi biten telefonlarınız tekrardan açılacak. Böylece 120 + 120 gün şeklinde yurt dışı telefonlarınızı kullanabileceksiniz. Yurt dışından gelen telefonlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren açılmaya başlıyor. Ancak bu süre geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftası boyunca devam etmişti. Bu kapsamda 2026 Ocak ayının ilk haftasında telefonların IMEI kullanım süresi dolan telefonların açılması bekleniyor.

Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğu açıklandı

YILBAŞINDA IMEI KAYDI SIFIRLANIR MI?

BKT tarafından yurt dışından getirilen telefonlara sunulan 120 gün kullanım hakkı, bir takvim yılı içerisinde geçerlidir. Yeni yılın başlamasıyla birlikte IMEI kullanım hakkı sıfırlanır. Bu kapsamda yılbaşında IMEI kullanım süresi sıfırlanacaktır. Ancak yoğunluktan dolayı IMEI kullanım süresinin sıfırlanması bir haftayı bulabilir.

Yurt dışı telefonlar ne zaman açılacak? 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğu açıklandı

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 arttırıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken IMEI kayıt ücreti de değişti. IMEI kayıt ücretine 2026 yılında yüzde 18,95 zamla birlikte 45 bin 614 TL'den 54 bin 258 TL'ye yükseldi. Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri şöyle:

2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1.500 TL
2020 - 1.838 TL
2021 - 2.006 TL
2022 - 2.732 TL
2023 - 6.091 TL
2023/2 - 20.000 TL
2024 - 31.692 TL
2025 - 45.614 TL
2026 - 54.258 TL

