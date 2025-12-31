Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Bahar dizisi final yaptı, Demet Evgar sektör değiştirdi

Üç sezon sonunda final yaparak ekrana veda eden Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar sektör değiştirdi. "Her şeyi tadında bırakmamız lazım" diyen Demet Evgar, "Koca bir albüm çıkaracağım" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

Bahar dizisi final yaptı, Demet Evgar sektör değiştirdi
Başrolünde Buğra Gülsoy, Demet Evgar, Nil Sude Albayrak ve Füsun Demirel gibi oyuncuların yer aldığı Bahar dizisi 64. bölümle final yaptı. Röportaj veren Demet Evgar, yeni sezonda kendi şarkılarından oluşan albüm yapacağını duyurdu.

DEMET EVGAR'DAN YENİ PROJE

Bahar'ın reytingden dolayı mı bittiğini soran muhabire, 'Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli. Biraz özletelim, sıkmayalım. Şu anda zaten biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var...' sözleriyle cevap verdi.

Bahar dizisi final yaptı, Demet Evgar sektör değiştirdi

Bunun üzerine albümü merak eden muhabire ise koca bir albüm hazırlığında olduğunu duyurdu. Demet Evgar, en az 10 şarkı olacağının müjdesini verirken albümün eski şarkılardan değil, kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını duyurdu.

Bahar dizisi final yaptı, Demet Evgar sektör değiştirdi
