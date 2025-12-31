Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Bataklıktan 30'dan fazla ceset çıktı! Bölgeyi seri katil korkusu sardı

ABD'nin Houston şehrindeki bataklık ve su kanalları bölgesinde bir yılda 30'dan fazla ceset çıkarıldı. Ceset sayısının bu kadar fazla ve aynı bölgede olması seri katil iddialarını doğurdu.

Bataklıktan 30'dan fazla ceset çıktı! Bölgeyi seri katil korkusu sardı
31.12.2025
31.12.2025
ABD'nin olaylı eyaleti Teksas'ta bulunan Houston şehrinde bataklık bölgesindeki su kanallarında yakın zamanda 3 ceset daha bulundu. Son bulgularla beraber sene boyunca bulunan cesetlerinde sayısı 34'e yükseldi.

Ceset sayısının 30'u aşmasıyla beraber şehirde seri katil iddiaları dolanmaya başladı. Yetkililer ise bu iddiaları reddetti. Bataklıktan cesetleri çıkan insanların farklı şekillerde öldüğü belirtildi.

Bölge sakinleri ise sadece bir sene içinde bu kadar fazla ceset bulunması nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

Bataklıktan 30'dan fazla ceset çıktı! Bölgeyi seri katil korkusu sardı

''SERİ KATİLE DAİR İŞARET YOK''

Harris County Bölge Savcısı Sean Teare, KPRC'ye yaptığı açıklamada, seri katil iddialarını reddetti. Teare, "Burada faaliyet gösteren bir seri katil olduğuna dair hiçbir işaret yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Bu ölümlerin pek çok nedeni var ve hiçbirini seri katille açıklayamıyoruz" dedi.

Bataklıktan 30'dan fazla ceset çıktı! Bölgeyi seri katil korkusu sardı

Bataklığa girildiğinde çıkmanın oldukça zor olduğunu ifade eden Teare,'' Kişi sarhoşsa ya da madde etkisi altındaysa risk daha da artıyor" dedi. Savcı ayrıca cinayet vakalarında cesetlerin zaman zaman bataklığa bırakıldığını ancak bunun düzenli ve sistematik bir durum olmadığının altını çizdi.

Öte yandan 2017 yılından bu yana Houston'daki bataklık ve su kanallarından yaklaşık 200 ceset çıkarıldı.

