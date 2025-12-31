Genç kızların fotoğrafını çekerken yakalandı! Mide bulandıran anlar kamerada

Burdur'da kimliği belirsiz bir şahıs, kırtasiyeye müşteri olarak girerek üniversite öğrencilerinin fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekti. Durumu fark eden kızların tepki göstermesi üzerine kırtasiyede bulunanlar tarafından bahse konu şahsın telefonu alınarak fotoğraflar görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı fark etmelerinin ardından fotoğrafları izinsiz çekilen kızlar durumu cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülülerde, şahsın ilk olarak telefonundaki fotoğrafları silmeye çalışması sonrasında ise vatandaşlar tarafından telefonun alınarak fotoğrafların görülmesi yer alıyor.