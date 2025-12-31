Yeniden Değerleme Oranı yeniden belirlendi: Hepsinin fiyatı değişti! İşte yeni rakamlar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında uygulanacak vergi ve harçların artış oranı belli oldu. Buna göre harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi vergilerin, IMEI kayıt bedeli ücretinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

İşte tek seferde tüm detaylar ve tüm rakamlar...



