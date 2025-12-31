Yeniden Değerleme Oranı yeniden belirlendi: Hepsinin fiyatı değişti! İşte yeni rakamlar

Kategoriler
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında uygulanacak vergi ve harçların artış oranı belli oldu. Buna göre harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi vergilerin, IMEI kayıt bedeli ücretinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.
İşte tek seferde tüm detaylar ve tüm rakamlar...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÜZDE 25,49 OLMASI GEREKİYORDU
Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.
YÜZDE 19'UN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.
Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 18.95 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt bedeli 54 bin 258 lira oldu.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?
Yine aynı çerçevede, yurt dışına çıkış harcı da 1.000 TL’den 1.189,5 TL’ye çıkacak.
B SINIFI EHLİYET HARCI
Eski tutar: 5.678,6 TL
Yeni tutar: 6.754,6 TL
Artış tutarı:
6.754,6 − 5.678,6 = 1.076 TL
Yüzde artış hesabı:
1.076 / 5.678,6 × 100 = %18,95
A, A1, A2 EHLİYET HARCI
Eski tutar: 1.883,1 TL
Yeni tutar: 2.240 TL
Artış tutarı:
2.240 − 1.883,1 = 356,9 TL
Yüzde artış hesabı:
356,9 / 1.883,1 × 100 = %18,95
PASAPORT HARÇLARI VE DEFTER BEDELİ ARTIŞ ORANLARI
6 aylık pasaport harcı
2.806,5 − 2.359,4 = 447,1 TL artış
447,1 / 2.359,4 × 100 = %18,95
1 yıllık pasaport harcı
4.103 − 3.449,4 = 653,6 TL artış
653,6 / 3.449,4 × 100 = %18,95
3 yıl ve üzeri pasaport harcı
13.410,4 − 11.274 = 2.136,4 TL artış
2.136,4 / 11.274 × 100 = %18,95
Pasaport defter bedeli
1.350 − 1.135 = 215 TL artış
215 / 1.135 × 100 = %18,95