SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2026 MTV zam oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Aralık 31, 2025 10:31
1
Motorlu Taşıtlar Vergisi

Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli sayısında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı ilan edildi. 1 Ocak itibarıyla yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 oranında uygulanarak vergilere yansıtılacak.
 

2
vergi ve harçların yeniden değerleme oranı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3
damga vergisi ve harçlar

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.
 

4
Minibüs – Yıllık MTV (TL)

NTV'de yer alan haberde hangi aracın ne kadar MTV ödeyeceği tek tek hesaplandı. İşte o kritik liste.

Minibüs – Yıllık MTV (TL)

1–6 yaş

Mevcut: 5.780

2026 yeni: 6.875

7–15 yaş

Mevcut: 3.817

2026 yeni: 4.540

16 ve yukarı

Mevcut: 1.862

2026 yeni: 2.215
 

5
Panel Van ve Motorlu Karavanlar mtv

Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı

1–6 yaş: 7.707 → 9.167

7–15 yaş: 4.808 → 5.719

16+ yaş: 2.857 → 3.398

1901 cm³ ve yukarısı

1–6 yaş: 11.666 → 13.877

7–15 yaş: 7.707 → 9.167

16+ yaş: 4.808 → 5.719
 

6
Otobüs ve Benzerleri mtv

Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri Sayısı)
25 kişiye kadar

1–6 yaş: 14.603 → 17.370

7–15 yaş: 8.720 → 10.372

16+ yaş: 3.817 → 4.540

26–35 kişi

1–6 yaş: 17.513 → 20.832

7–15 yaş: 14.603 → 17.370

16+ yaş: 5.780 → 6.875
 

7
mtv

36–45 kişi

1–6 yaş: 19.489 → 23.182

7–15 yaş: 16.530 → 19.662

16+ yaş: 7.707 → 9.167

46 kişi ve üzeri

1–6 yaş: 23.381 → 27.812

7–15 yaş: 19.489 → 23.182

16+ yaş: 11.666 → 13.877
 

8
Kamyonet – Kamyon – Çekici

 Kamyonet – Kamyon – Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar

1–6 yaş: 5.182 → 6.164

7–15 yaş: 3.442 → 4.094

16+ yaş: 1.685 → 2.004

1.501–3.500 kg

1–6 yaş: 10.499 → 12.489

7–15 yaş: 6.082 → 7.235

16+ yaş: 3.442 → 4.094
 

9
kamyonet mtv

3.501–5.000 kg

1–6 yaş: 15.774 → 18.763

7–15 yaş: 13.129 → 15.617

16+ yaş: 5.182 → 6.164

5.001–10.000 kg

1–6 yaş: 17.513 → 20.832

7–15 yaş: 14.872 → 17.690

16+ yaş: 6.971 → 8.292

10.001–20.000 kg

1–6 yaş: 21.048 → 25.037

7–15 yaş: 17.513 → 20.832

16+ yaş: 10.499 → 12.489
 

10
mtv

20.001 kg ve üzeri

1–6 yaş: 26.327 → 31.316

7–15 yaş: 21.048 → 25.037

16+ yaş: 12.231 → 14.549
 

11
Motosikletler – Yıllık MTV (TL)

Motosikletler – Yıllık MTV (TL)
100–250 cm³

1–3 yaş: 899 → 1.069,36

4–6 yaş: 672 → 799,34

7–11 yaş: 496 → 589,99

12–15 yaş: 305 → 362,80

16+ yaş: 115 → 136,79

251–650 cm³

1–3 yaş: 1.862 → 2.214,85

4–6 yaş: 1.409 → 1.676,01

7–11 yaş: 899 → 1.069,36

12–15 yaş: 496 → 590,00

16+ yaş: 305 → 362,80
 

12
mtv

651–1200 cm³

1–3 yaş: 4.808 → 5.719,12

4–6 yaş: 2.857 → 3.398,40

7–11 yaş: 1.409 → 1.676,01

12–15 yaş: 899 → 1.069,40

16+ yaş: 496 → 589,99

 

13
mtv

1201 cm³ ve üzeri

1–3 yaş: 11.666 → 13.876,70

4–6 yaş: 7.707 → 9.167,48

7–11 yaş: 4.808 → 5.719,12

12–15 yaş: 3.817 → 4.540,30

16+ yaş: 1.862 → 2.214,85

 

14
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları
(31/12/2017 ve öncesi tescil – Motor Silindir Hacmi)
1300 cm³ ve aşağısı

1–3 yaş: 4.834 → 5.750

4–6 yaş: 3.372 → 4.011

7–11 yaş: 1.882 → 2.239

12–15 yaş: 1.420 → 1.689

16+ yaş: 499 → 593,60

1301–1600 cm³

1–3 yaş: 8.421 → 10.017

4–6 yaş: 6.314 → 7.511

7–11 yaş: 3.661 → 4.355

12–15 yaş: 2.587 → 3.077

16+ yaş: 993 → 1.181,20

 

15
mtv

1601–1800 cm³

1–3 yaş: 14.885 → 17.706

4–6 yaş: 11.626 → 13.829

7–11 yaş: 6.848 → 8.146

12–15 yaş: 4.168 → 4.958

16+ yaş: 1.612 → 1.917,50

1801–2000 cm³

1–3 yaş: 23.454 → 27.899

4–6 yaş: 18.057 → 21.479

7–11 yaş: 10.613 → 12.624

12–15 yaş: 6.314 → 7.511

16+ yaş: 2.487 → 2.958,30
 

16
mtv

2001–2500 cm³

1–3 yaş: 35.175 → 41.841

4–6 yaş: 25.534 → 30.373

7–11 yaş: 15.954 → 18.977

12–15 yaş: 9.528 → 11.334

16+ yaş: 3.766 → 4.479,70

2501–3000 cm³

1–3 yaş: 49.052 → 58.347

4–6 yaş: 42.669 → 50.755

7–11 yaş: 26.654 → 31.705

12–15 yaş: 14.329 → 17.044

16+ yaş: 5.259 → 6.255,60
 

17
mtv

3001–3500 cm³

1–3 yaş: 74.703 → 88.859

4–6 yaş: 67.218 → 79.956

7–11 yaş: 40.486 → 48.158

12–15 yaş: 20.203 → 24.031

16+ yaş: 7.409 → 8.813,00

3501–4000 cm³

1–3 yaş: 117.462 → 139.721

4–6 yaş: 101.427 → 120.647

7–11 yaş: 59.730 → 71.049

12–15 yaş: 26.654 → 31.705

16+ yaş: 10.613 → 12.624,20
 

18
mtv

4001 cm³ ve üzeri

1–3 yaş: 192.250 → 228.681

4–6 yaş: 144.166 → 171.485

7–11 yaş: 85.377 → 101.556

12–15 yaş: 38.363 → 45.633

16+ yaş: 14.885 → 17.705,70

 

19
MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitte ödeniyor. İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit Temmuz ayında tahsil ediliyor. MTV borcu bulunan araçlar muayeneye giremiyor ayrıca satış/devir işlemleri de gerçekleştirilemiyor.

 

