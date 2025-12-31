Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Çelik Kubbe'nin kalkanı HİSAR-A affetmedi: Yüksek hızlı hedefi tam isabetle vurdu

Çelik Kubbe'nin unsuru HİSAR-A, seri üretim sistemleriyle yapılan kabul atışını başarıyla tamamladı. Kızılötesi arayıcı başlıklı füze, tespit edilen yüksek hızlı hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hedefin tam angajman ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından, Türk savunma sanayisi bünyesinde hava savunma sistemlerine yönelik yürütülen çalışmalardaki güncel gelişmeyi paylaştı.

ÇELİKKUBBE'nin kritik bileşenlerinden katmanlı hava savunma mimarisi içinde yer alan HİSAR-A sisteminin, seri üretim hattından çıkan unsurlarla yapılan kabul atışını başarıyla tamamladığını bildiren Görgün, Ateş İdare Cihazı tarafından tespit ve takibi yapılan yüksek hızlı hedefe, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) üzerinden gerçekleştirilen atışta IIR arayıcı başlıklı HİSAR-A füzesi ile tam angajman sağlandığını ve hedefin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bu atışla birlikte, yeni nesil HİSAR FFS konfigürasyonu ile arayıcı başlıklı HİSAR-A füzelerinden oluşan seri üretim partisinin göreve hazır hale geldiğini vurgulayan Görgün, sistemin alçak irtifa hava savunmasındaki rolüne dikkati çekti. Görgün, "Gelişmiş sensör, güdüm ve angajman kabiliyetleriyle HİSAR-A, alçak irtifa hava savunmamızın omurgasında yer alan ve ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını güçlendiren temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında emeği geçen kurumlara da teşekkür eden Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerini, Milli Savunma Bakanlığımızı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personelini gönülden tebrik ediyorum. Bu atış, gök vatanın semalarına atılan kararlı bir imza, milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü ifadesidir. 'Gök Vatan'da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında "ÇELİKKUBBE’ye yeni unsurlar… HİSAR-A ve IIR arayıcı başlıklı füze ile tam isabet. Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun." görüşlerine yer verdi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise "Çelik Kubbe’mizin sarsılmaz kalesi HİSAR-A IIR! Kabul atışlarında hedefini başarıyla vuran sistemlerimiz, envanterdeki yerlerini almaya devam ediyor. 'Gök Vatan'ımızı her katmanda koruyan milli sistemlerimizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine sürpriz 10 numara! Sergen Yalçın kapıyı gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.