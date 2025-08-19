Menü Kapat
29°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistikleri verilerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi olarak gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise bahsedilen dönemde bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artış ile yüzde 32,0 oldu.

TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu
İstatistik Kurumu (), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu.

TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,6 olarak öngörüldü.

TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artışla yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik verilerinde revizyona da gitti. Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu
TGRT Haber
