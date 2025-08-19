TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,6 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artışla yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik istihdam verilerinde revizyona da gitti. Buna göre çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: