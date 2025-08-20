Yoksulluktan milyarderliğe: David Tepper’ın sıra dışı yatırım hikâyesi

Pittsburgh’ta yoksul bir ailede büyüyen David Tepper, genç yaşta finansal özgürlüğün hayalini kurdu. Üniversite masraflarını karşılamak için borsada işlem yapmaya başladı. Matematikteki üstün yeteneğini opsiyon piyasasında kullandı, arbitrajdan kazandığı parayla eğitimini sürdürdü.

Carnegie Melon Üniversitesi’nde MBA yaptıktan sonra Republic Steele’in hazine bölümünde çalışmaya başladı. Burada “çöp tahvil” piyasasıyla tanıştı ve bu alanda büyük yeteneği olduğunu fark etti. Ardından Goldman Sachs’a geçti.

GOLDMAN SACHS YILLARI VE KARA PAZARTESİ

1987’deki Kara Pazartesi çöküşünde birçok yatırımcı iflas ederken, Tepper açığa satışları sayesinde büyük kazanç elde etti. Ancak bu başarıya rağmen Goldman Sachs’ta “istenmeyen adam” olarak görüldü, ortak yapılmadı. Kendi hesabına agresif işlemler yapmaya başlayınca ayrılma kararı aldı.

APPALOOSA’NIN DOĞUŞU

1993’te 57 milyon dolarlık sermayeyle Appaloosa Management’ı kurdu. Stratejisi netti: Değerinin çok altında gördüğü varlıklara yatırım yapmak. 1995’te Arjantin tahvillerine girerek %30 getiri sağladı. 1998’de Rusya kriziyle 80 milyon dolar kaybetse de, birkaç ay sonra aynı tahvilleri dipten toplayıp %61 kazanç elde etti.

2001’de sorunlu tahvillere yönelerek fonunu %67 büyüttü. Krizleri fırsata çevirmeyi alışkanlık haline getirmişti.

KRİZDEN FIRSAT YARATMAK

2008 finansal krizinde Appaloosa %28 kayıp yaşasa da Tepper pes etmedi. Bank of America, Citigroup ve AIG’nin borçlarını dolar başına sadece 5 sente aldı. Sonuç mu? BofA borçlarından %330, Citi’den %220, AIG’den 1 milyar dolara yakın kâr yazdı.

2009’da Bank of America hisselerini hisse başı 3 dolardan toplayarak 7 milyar dolar kazanç sağladı. Piyasada kan varken alım yapması, onun imzası haline geldi.

MİLYARDERLİĞİ GETİREN FON

LCH Investments verilerine göre Appaloosa, kuruluşundan bu yana yatırımcılarına toplam 30,7 milyar dolar net kazanç sağladı. Fonun ortalama getirisi 2019’a kadar yılda %25 civarındaydı. Tepper, kazandığı yönetim ücretleri ve kâr paylarıyla servetini katladı.

Bugün Forbes’a göre 21,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 104. kişisi

TEPPER’IN YATIRIM PRENSİPLERİ

Güvenlik marjı yüksek pozisyon açar, zararı sınırlıdır.

Kaldıraç kullanmaz, riski yalnızca koyduğu sermayeyle sınırlar.

Değerinin neden düşük olduğunu araştırır, fırsatı görür.

Olay odaklıdır, katalizörleri ve haber akışını takip eder.

“Sokakta kan varken al” mantığını benimser, krizleri fırsata çevirir.



Tepper, yıllar içinde fonunu aile ofisine dönüştürdü ve yönettiği varlıkları 20 milyar dolardan 13 milyar dolara düşürdü. 2018’de ise büyük bir sürpriz yaparak NFL takımı Carolina Panthers’ı 2,3 milyar dolara satın aldı.