 Baran Aksoy

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV iddialarını yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ekol TV hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddiaları yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV iddialarını yalanladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
14:41
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
14:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Mevcut soruşturmada İncelemelerin titizlikle devam ettiği aktarılırken yayın faaliyetini sona erdiren Ekol TV ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca başlatılan bir soruşturmanın bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında "Ekol TV" kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup; İncelemeler titizlikle devam etmektedir."

