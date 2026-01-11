ABD “Kıyamet Uçağı” hamlesi

Kategoriler
Nükleer felaket senaryolarında bile komuta zincirini ayakta tutan E-6B Mercury’ler modernizasyondan geçiyor.
ABD, nükleer krizler dâhil en karanlık senaryolarda bile emir-komuta zincirinin kopmaması için kritik öneme sahip “Kıyamet Uçağı” filosunu yeniliyor. Kamuoyunda Doomsday Plane olarak bilinen E-6B Mercury uçakları, kapsamlı bir modernizasyon sürecine girmiş durumda.
ABD’nin nükleer caydırıcılık mimarisinde iletişimin sürekliliği hayati kabul ediliyor. Bu yüzden sadece silah sistemleri değil, o silahları yöneten ve komutları ileten platformlar da stratejinin bel kemiğini oluşturuyor. İşte bu noktada, yıllardır sessiz sedasız görev yapan E-6B Mercury’ler devreye giriyor.
United States Navy envanterinde bulunan E-6B Mercury uçakları, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı gibi en üst düzey karar vericilerle, balistik füze denizaltıları başta olmak üzere stratejik kuvvetler arasında bir iletişim köprüsü kuruyor. Kara tabanlı altyapının devre dışı kaldığı, hatta nükleer bir saldırının yaşandığı senaryolarda bile bu görevini sürdürebilmesi, uçağı benzersiz kılıyor.
“Kıyamet Uçağı” lakabı da aslında buradan geliyor. En uç senaryolar düşünülerek tasarlanan bu platformlar, ABD yönetiminin kriz anında kontrolü kaybetmemesini amaçlıyor.
Soğuk Savaş yıllarından bu yana görev yapan E-6B’ler uzun süredir pek ortalarda görünmüyordu. Ancak son günlerde ABD semalarında yeniden görülmeleri, doğal olarak felaket senaryolarını ve spekülasyonları da beraberinde getirdi. Kısa süre sonra işin aslı anlaşıldı: Bu hareketlilik, yaklaşan bir krizden değil, modernizasyon sürecinden kaynaklanıyordu.
Savunma ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Collins Aerospace, E-6B Mercury uçaklarının iletişim sistemlerini yenilemek için 20,3 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı. RTX bünyesinde yer alan şirket, filonun en kritik bileşenlerinden biri olan stratejik haberleşme altyapısını modern hale getirecek.
Sözleşme kapsamında “High-Power Transmit Set Modernization” (HPTS-M) adı verilen üç adet tam üretim kiti teslim edilecek. Bu kitlerle birlikte, uçakta kullanılan eski vericiler, telsizler ve hayati iletişim bileşenleri yeni nesil sistemlerle değiştirilecek.
Teknik ayrıntıların büyük bölümü gizli tutuluyor. Ancak yeni sistemlerin daha geniş kapsama alanı, daha yüksek sinyal güvenliği ve zorlu koşullarda daha istikrarlı bir performans sunması bekleniyor. Yani açıkçası, uçaklar en kötü senaryolara biraz daha hazır hale getiriliyor.
Bu yenileme hamlesi, ABD Donanması’nın daha geniş bir dönüşüm planının parçası. Planlara göre E-6B filosu uzun vadede emekliye ayrılacak. Yerine ise “E-130J” adı verilen yeni bir platform geliştiriliyor.
C-130J-30 Super Hercules temel alınarak tasarlanan E-130J’nin, 2028 yılına kadar dokuz uçaktan oluşan bir filoyla hizmete girmesi hedefleniyor. Daha modern iletişim altyapısı ve operasyonel esneklik sunması beklenen bu yeni uçaklar, E-6B’lerin görevlerini kademeli olarak devralacak.