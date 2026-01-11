ABD “Kıyamet Uçağı” hamlesi

KRİZ ANLARINDA HAVADAKİ İLETİŞİM MERKEZİ

United States Navy envanterinde bulunan E-6B Mercury uçakları, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı gibi en üst düzey karar vericilerle, balistik füze denizaltıları başta olmak üzere stratejik kuvvetler arasında bir iletişim köprüsü kuruyor. Kara tabanlı altyapının devre dışı kaldığı, hatta nükleer bir saldırının yaşandığı senaryolarda bile bu görevini sürdürebilmesi, uçağı benzersiz kılıyor.

“Kıyamet Uçağı” lakabı da aslında buradan geliyor. En uç senaryolar düşünülerek tasarlanan bu platformlar, ABD yönetiminin kriz anında kontrolü kaybetmemesini amaçlıyor.