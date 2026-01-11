Maduro sonrası Venezuela’ya küresel yatırımcı akmaya başladı

YATIRIM DALGASI BÖLGEYE YAYILIYOR

Piyasalarda “Donroe ticareti” olarak anılan bu yeni eğilim, sadece Venezuela ile sınırlı kalmıyor. Yatırımcılar Kolombiya ve Küba borçlarını da yakından izliyor. Trump’ın stratejik önem atfettiği bölgelerden biri olan Grönland’da ise küçük ölçekli bir bankanın hisseleri yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.

Uzmanlar yine de temkinli olunması gerektiği görüşünde. Daha önce Rusya, Myanmar ve Irak gibi “yeniden açılan” piyasalarda yaşananlar hatırlatılıyor; çatışmalar, yolsuzluklar ve kur şokları ciddi kayıplara yol açmıştı. Nefes’in haberine göre Venezuela’da da siyasi belirsizlikler, ABD ile yaşanabilecek yeni gerilimler ve karmaşık borç yapısı risk başlıklarının başında geliyor.