Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

Ocak 11, 2026 14:14
1
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da yaşanan siyasi kırılmanın ardından Batı Yarımküre’ye dönük hamleleri, yıllardır yatırımcıların uzak durduğu ülkeyi yeniden küresel fonların gündemine taşıdı. Tahvilden tahkime, petrolden altyapıya uzanan geniş bir alanda sermaye hareketi konuşuluyor.

2
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

Washington’un Batı Yarımküre’de etkisini artırma arayışı, küresel finans çevrelerinde beklenmedik bir kapıyı araladı. Özellikle Venezuela’da yaşanan siyasi kırılma sonrası, hedge fonlar ve büyük varlık yönetim şirketleri sahaya inmeye başladı. Uzun süredir “yatırım dışı” görülen ülkeyi yerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, rotayı Caracas’a çevirdi.

3
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

Bu ilginin arkasında yalnızca politik atmosfer yok. Yaptırımların gevşeyebileceği ve ekonomik normalleşmenin başlayabileceği beklentisi, risk iştahı yüksek fonları harekete geçirmiş durumda.

4
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

VENEZUELA TAHVİLLERİ YENİDEN MASADA

Yıllarca yaptırımlar, siyasi baskılar ve derin ekonomik kriz nedeniyle kimsenin dokunmak istemediği Venezuela tahvilleri, borç piyasalarında yeniden konuşuluyor. 2017’de temerrüde düşen ve uzun süre dip seviyelerde işlem gören bu varlıklar, Trump yönetiminin sert ve müdahaleci çizgisiyle ülkede siyasi değişim ihtimalinin güçlenmesi sonrası hızlı bir toparlanma yaşadı.

5
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

Guernsey merkezli Canaima Capital Management’ın kurucu ortağı Celestino Amore, Venezuela borçlanma araçlarına yaklaşık beş yıl önce yatırım yaptıklarını hatırlatıyor. Amore’ye göre, şirketin 150 milyon dolarlık küresel fırsatlar fonunun son bir yılda yaklaşık yüzde 150 getiri sağlaması, daha büyük bir sermaye dalgasının habercisi.

6
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

TAHKİM ALACAKLARI YENİ BİR ALAN AÇIYOR

İlgi yalnızca tahvillerle sınırlı değil. Devletle yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda uluslararası tahkim mahkemelerinde alacak hakkı kazanan şirketlerin talepleri de yatırımcıların radarına girmiş durumda. Connecticut merkezli Carronade Capital Management ile Canaima gibi fonlar, bu tür alacakların satın alınması için temaslarını sürdürüyor.

7
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

Buna ek olarak, yıllardır atıl kalan petrol, maden ve altyapı varlıklarının yeniden devreye alınabileceği beklentisi iştahı artırıyor. New York merkezli Signum Global Advisors, yatırım olanaklarını yerinde incelemek üzere Venezuela’ya bir ziyaret planladıklarını ve bu geziye beklenenden fazla ilgi olduğunu duyurdu.

8
Maduro sonrası Venezuela'ya küresel yatırımcı akmaya başladı

YATIRIM DALGASI BÖLGEYE YAYILIYOR

Piyasalarda “Donroe ticareti” olarak anılan bu yeni eğilim, sadece Venezuela ile sınırlı kalmıyor. Yatırımcılar Kolombiya ve Küba borçlarını da yakından izliyor. Trump’ın stratejik önem atfettiği bölgelerden biri olan Grönland’da ise küçük ölçekli bir bankanın hisseleri yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.

Uzmanlar yine de temkinli olunması gerektiği görüşünde. Daha önce Rusya, Myanmar ve Irak gibi “yeniden açılan” piyasalarda yaşananlar hatırlatılıyor; çatışmalar, yolsuzluklar ve kur şokları ciddi kayıplara yol açmıştı. Nefes’in haberine göre Venezuela’da da siyasi belirsizlikler, ABD ile yaşanabilecek yeni gerilimler ve karmaşık borç yapısı risk başlıklarının başında geliyor.

