Paladyum parladı, petrol yükseldi: Emtia piyasalarında haftanın özeti

Washington cephesinde ise Başkan Donald Trump’ın savunma bütçesine ilişkin açıklamaları yakından izlendi. Trump, 2027 yılı savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini savunurken, Grönland’ın stratejik önemine vurgu yaptı ve Rusya ile Çin’in bölgedeki varlığını ulusal güvenlik riski olarak nitelendirdi.

Makroekonomik tarafta ABD’de tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 4,4’e gerilerken, ücret artışları yüzde 3,8 civarında seyretti. ISM imalat endeksi daralma bölgesinde kalmayı sürdürürken, hizmetler endeksindeki yükseliş iç talebin hâlâ diri olduğuna işaret etti. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentileri canlı tuttu.

Çin’de ise resmi PMI verisinin 50,1’e yükselmesi, sekiz aylık daralma serisini sonlandırdı. Bu veri, sanayi metalleri ve enerji tarafında talep beklentilerini bir nebze de olsa destekledi.