MEB’den “Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi” haberlerine yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi" haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını, destek hizmetlerine ilişkin herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığı, özel gereksinimli bireylerin destek eğitimlerinden mevcut mevzuat çerçevesinde yararlanmaya devam ettiği kaydedildi.

BİR DÜZENLEME YA DA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Bakanlığın paylaşılan açıklamada bazı başvuruların sistem üzerinde geçici olarak görünmemesinin teknik problemlerden kaynaklanabileceği kaydedildi. Aynı zamanda özel eğitimle ilgili bu anlamda bir düzenleme ya da uygulama değişikliği olmadığı ifade edildi.

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini kaydederek, destek eğitimlerine yönelik uygulamaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı çerçevede devam edeceğini vurguladı.