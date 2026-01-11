Dünyanın en çok satan lüks saat markaları belli dolu! Hem saatleri hem marka değerleri dudak uçuklatıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Lüks saat piyasasının devleri son paylaşılan rakamlarla belli oldu. Tarzını kolundaki saatiyle tamamlamak isteyenler, bu markalara birer servet ödüyor. Aynı zamanda dünyanın en ünlü saatleri üreten bu şirketlerin marka değerleri ise deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor…
İsviçre’de geçen zorlu kış koşulları bölge halkını uzun saatler boyunca kapalı alanlarda kalmaya zorladı. Bu zorunluluk ise dağlarla çevrili ülkede nesiller boyunca aktarılacak beceriler ve yüksek kalitede kol saatlerinin üretilmesini sağladı. Bugün dünyanın en çok satan 10 lüks markasından 9’u İsviçre’de üretiliyor. İşte o markalar ve dolar nazında dudak uçuklatan değerleri…
10 Numara TAG Heuer-İsviçre 726 Milyon dolar
9 Numara Breitling-İsviçre 850 Milyon dolar
8 Numara Vacheron Constantin-İsviçre 942 Milyon dolar
7 Numara Longines-İsviçre 1,120 Milyon dolar
6 Numara Richard Mille-İsviçre1,550 Milyon dolar
5 Numara Patek Philippe-İsviçre 2,300 Milyon dolar
4 Numara Audemars Piguet-İsviçre 2,380 Milyon dolar
3 Numara Omega -İsviçre 2,390 Milyon dolar
2 Numara Cartier-Fransa 3,183 Milyon dolar
1 Numara Rolex-İsviçre: 10,593 Milyon dolar